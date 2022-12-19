«Коммерсантъ»: с января 2023 года техосмотр легковой машины подорожает в среднем на 57%

«Коммерсантъ» оценил рост стоимости техосмотра в регионах с 2023 года

В среднем техосмотр легковых машин подорожает на 53%. Большинство регионов подняли тариф до 913 руб. — минимального порога цен. Сильнее всего стоимость услуги вырастет в Петербурге, до 1,5 тыс. руб.

С 1 января 2023 года процедура техосмотра самой массовой категории (легковые машины) в среднем подорожает на 57%, сообщает «Коммерсантъ», изучивший документы 45 российских регионов.

Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, предельные тарифы на ТО для каждого субъекта устанавливают региональные власти, определить их нужно до 20 декабря. Новые цены должны заработать со следующего года.

Большинство регионов подняли тариф для легковых машин до 913 руб. (минимальный порог цен для этой категории автомобилей). Такое решение, например, приняли в Севастополе, где старая цена составляла 559 руб., и Москве (прежняя цена 720 руб. не менялась с 2012 года). Также это касается Орловской, Омской и Оренбургской областей, где тарифы вырастут в 3, 2,4 и 1,9 раза соответственно.

Наиболее дорогой тариф будет установлен в Санкт-Петербурге — 1,54 тыс. руб.: власти ранее сообщали, что старую цену 881 руб. проиндексируют на 75,2%. В Сахалинской области цена вырастет с 1,11–1,2 тыс. до 1,2–1,32 тыс. руб., а на Камчатке — с 840 руб. до 1,33 тыс. руб.

Ряд регионов, например, Подмосковье, Ростовская и Саратовская области, еще не утвердили новые цены. В правительстве Крыма сообщили газете, что пока не собираются их повышать. В ФАС заявили, что проанализируют новые тарифы в регионах после их окончательного утверждения.

Приказ ФАС по расчету предельных тарифов на ТО, которые устанавливают региональные власти, начал действовать в октябре. Как ранее объясняли Autonews.ru в службе, для составления новой методике ведомство проанализировало действующие тарифы на техосмотр. Оказалось, что в ряде регионов тарифы не обновляли с 2012 года, либо индексировали, но без учета актуальных данных по инфляции.

В соответствии с приказом ФАС, по новой методике индексация будет проходить двумя способами. В первом текущие цены на услугу обновят с учетом инфляции по стране. Второй учитывает расчеты региональных операторов пунктов техосмотра. В Союзе операторов технического осмотра считают, что в большинстве регионов стоимость ТО будут считать по первому способу.