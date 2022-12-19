Во Франции начались столкновения полиции и болельщиков после проигрыша сборной на ЧМ

Во Франции начались уличные беспорядки после проигрыша сборной на ЧМ

Беспорядки проходили в Париже, Лионе, Ницце и других городах Франции. Полицейские применяли слезоточивый газ и водометы, нескольких человек арестовали. Перед этим сборная Франции проиграла Аргентине в финале ЧМ

Фото: Denis Balibouse / Reuters

На улицах нескольких городов во Франции начались столкновения полиции и болельщиков после проигрыша сборной в финальном матче с Аргентиной на чемпионате мира по футболу, пишут Le Figaro и Le Parisien.

По данным газет, на Елисейских полях в Париже болельщики открыли огонь по полицейским после того, как правоохранители начали их разгонять.

В районе площади Белькур в Лионе болельщики начали поджигать мусорные баки и бросать дымовые шашки и петарды, в ответ на это полицейские применили слезоточивый газ и водометы, передает Le Parisien. По данным телеканала BFMTV, примерно 15 человек арестованы.

Беспорядки также проходят в Гренобле, Бордо и Ницце. В ходе столкновений на площади Далтон в Булонь-сюр-Мер пострадал мужчина, в том же районе полиция задержала одного человека, уточняет Le Parisien. По данным газеты, семь человек были арестованы за нападение на правоохранителей в районе площади Победы в Бордо.

Футбольный матч между сборными Франции и Аргентины прошел 18 декабря в Лусаиле в Катаре. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 3:3. Победитель определился в серии пенальти — им стала Аргентина (4:2).

Таким образом, Аргентина в третий раз в истории выиграла чемпионат мира, до этого она побеждала в 1978 и 1986 годах, а также три раза играла в финалах. Франция побеждала на чемпионате мира в 1998 и 2018 годах.