В Счетной палате заявили об отсутствии «экономики для людей» в России

В Счетной палате заявили об отсутствии «экономики для людей» в России

К числу проблем Счетная палата отнесла низкий уровень взаимодействия между органами власти, громоздкую систему управления нацпроектами, отсутствие комплексной системы контроля и недостаточные темпы освоения средств

Галина Изотова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Выявленные еще в 2018 году системные проблемы национальных проектов в большинстве своем до сих пор не решены, заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова. По ее словам, ситуация усугубляется тем, что проблемы «проецируются» на региональный уровень, что ставит под угрозу достижение целей нацпроектов.

Важнейшей проблемой при реализации нацпроектов Изотова, выступая на конференции в Российском экономическом университете им. Г.В.Плеханова, назвала неэффективную систему управления ими.

В сообщении пресс-службы Счетной палаты главными проблемами названы:

громоздкая система управления, в которой ряд функций дублируется, а нацпроекты и их цели «довольно условно» связаны между собой;

низкий уровень взаимодействия между федеральными и региональными органами исполнительной власти;

отсутствие в отчетах о ходе реализации нацпроектов полной и достоверной информации о рисках;

отсутствие комплексной системы мониторинга и контроля реализации;

недостаточные темпы освоения средств, выделенных на реализацию нацпроектов.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов оценивается Счетной палатой (по состоянию на 1 декабря) в 71,4%.