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В Счетной палате заявили об отсутствии «экономики для людей» в России
К числу проблем Счетная палата отнесла низкий уровень взаимодействия между органами власти, громоздкую систему управления нацпроектами, отсутствие комплексной системы контроля и недостаточные темпы освоения средств
Галина Изотова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Выявленные еще в 2018 году системные проблемы национальных проектов в большинстве своем до сих пор не решены, заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова. По ее словам, ситуация усугубляется тем, что проблемы «проецируются» на региональный уровень, что ставит под угрозу достижение целей нацпроектов.

Важнейшей проблемой при реализации нацпроектов Изотова, выступая на конференции в Российском экономическом университете им. Г.В.Плеханова, назвала неэффективную систему управления ими.

В сообщении пресс-службы Счетной палаты главными проблемами названы:

  • громоздкая система управления, в которой ряд функций дублируется, а нацпроекты и их цели «довольно условно» связаны между собой;
  • низкий уровень взаимодействия между федеральными и региональными органами исполнительной власти;
  • отсутствие в отчетах о ходе реализации нацпроектов полной и достоверной информации о рисках;
  • отсутствие комплексной системы мониторинга и контроля реализации;
  • недостаточные темпы освоения средств, выделенных на реализацию нацпроектов.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов оценивается Счетной палатой (по состоянию на 1 декабря) в 71,4%.

При этом Изотова сообщила, что «утверждение сотен показателей и мониторинг их достижения» не являются «залогом успешного результата». Это, по ее словам, связано с тем, что показатели очень часто «имеют мало отношения к жизни граждан». «Пока вместо экономики для людей мы строим экономику показателей», — заявила зампред Счетной палаты.

По словам зампреда Счетной палаты, при реализации нацпроектов необходимо сконцентрироваться на небольшом числе ключевых показателей, сделав методики их расчета «открытыми, понятными и прозрачными».

В ходе состоявшейся в четверг большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с нацпроектами «в целом нормальная».

«Из 38 целей, которые на этот год планировались, 26 задач мы считаем реализованными, а 12 не реализованы. Но по такому важнейшему направлению, скажем, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили эту задачу на текущий год — превысили в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем. Надо, безусловно, смотреть, что происходит в реальной жизни, анализировать, и, конечно, так или иначе придется во что-то вносить какие-то коррективы. Но пересматривать в целом не нужно», — сказал Путин, отметив, что ничего подобного нацпроектам ранее не было.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Счетная палата
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