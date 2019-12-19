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СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Оплачивать обязательную услугу автовладельцам придется самостоятельно.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Дополнительная маркировка транспортных средств, у которых сгнили или проржавели заводские идентификационные номера на кузове и раме, будет проходить по определенной процедуре, которая описана в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Новые правила вступят в силу с 1 января нового года.

В соответствии с процедурой в случае выявления идентификационных номеров, которые невозможно прочитать, автовладельцам будет необходимо установить на раму и кузов специальные пломбы или печати. Данная мера, по мнению авторов документа, необходима для исключения случаев мошенничества.

После этого документы на автомобиль следует отправить в ОВД, где полицейские сначала отправят машину в экспертно-криминалистический центр, а в случае невыявления криминала примут решение о нанесении полицейской маркировки.

Далее автовладельцу придется обратиться в орган по сертификации или аккредитованную испытательную лабораторию, где есть необходимое оборудование - автоматический маркиратор. Она то и нанесет номер на раму или часть кузова в «легкодоступном для считывания месте».

После нанесения маркировки нужно будет также внести изменения в паспорт транспортного средства и получить в ГИБДД новое свидетельство о регистрации.

Процедура будет небесплатной, однако пока неясно, сколько придется заплатить за подобную услугу. По различным оценкам речь идет о сумме от 5 до 20 тысяч рублей. Однако не исключено, что правительство в итоге установит и предельный тариф.

Автор: Артем Филипенок
Теги: автомобиль, ГИБДД
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