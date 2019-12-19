Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке

В ведомстве подвели итоги определения границ небольших и очень маленьких населенных пунктов России

В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти девяти тысяч населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома, а также возводить коммунально-бытовые объекты. В материалах, которые поступили в РБК, отмечается, что среди них встречаются и достаточно необычные названия.

Речь идет, например, о деревне Барабан в Пермском крае, селе Передняя Бырка в Забайкальском крае, деревнях Пиджакова и Ёлкина в Свердловской области, деревнях Выдры, Негодяйке, Черный Враг и Красный Слон в Ярославской области, хуторе Роскошный в Белгородской области.

В Кадастровой палате при этом особо отметили, что границы определяли и в населенных пунктах с малым числом жителей. Например, в башкирской деревне Ленин-Буляк живут четыре человека, а в селе Пристань Исады в Вологодской области всего два жителя.

Всего в ЕГРН теперь содержатся сведения о границах почти 44 тыс. населенных пунктов в России (из 155,7 тыс. в целом по стране), что на 25% больше, чем годом ранее.

«Учет территориальных границ различных населенных пунктов предотвращает возможность мошеннических действий при выделении земельных участков под строительство и использование земель не по назначению», — объяснила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.