Полиция расследует незаконное проникновение в частный клуб Трампа

Власти отказываются раскрывать подробности инцидента в клубе, который американский президент называет своей южной резиденцией

Фото: Susan Walsh / AP

Полиция Флориды расследует возможное незаконное проникновение в Мар-а-Лаго – закрытый клуб, который принадлежит президенту США Дональду Трампу. Как сообщает издание Miami Herald, расследование инцидента занимается полицейский департамент Палм Бич. Его представитель Майкл Огродник от дальнейших комментариев отказался.

Не стали комментировать инцидент во Флориде и в Белом доме.

Miami Herald указывает, что хотя президент часто приезжает в свой клуб поиграть в гольф, Секретная служба, отвечающая за охрану главы государства, появляется в доме лишь в те дни, когда Трамп посещает Флориду.

Несколько дней назад американский президент заявил, что именно в клубе, намерен провести рождественские праздники. При этом Трамп в шутку называет это здание «Южный Белым домом»

В этом году в клубе уже были непрошенные гости. Так, например, на его территории была задержана гражданка КНР Ю Цзинь Чжан, которая изначально не смогла объяснить, что она там делала. Секретная служба позже заявила, что у китаянки было обнаружено вредоносное оборудование. В настоящее время Чжан ожидает депортации на родину.

Доступ в клуб имеют лишь его члены, однако по ходу года проводятся различные фестивали и праздники, когда купить билет для его посещения могут в том числе иностранные туристы.