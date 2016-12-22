Суд оправдал бизнес-партнера экс-главы МУРа по делу ореховской ОПГ

Присяжные оправдали бизнесмена, обвинявшегося в покушении на убийство милиционера при помощи ореховской ОПГ. Лидеры банды обвиняли в преступлении бизнес-партнера, задержавшего их экс-начальника МУРа

Сергей Вялков (Фото: odinski.ru)

Во вторник, 18 декабря, коллегия присяжных Бабушкинского суда Москвы оправдала владельца торгового комплекса «АвтоМОЛЛ» и бывшего муниципального депутата Сергея Вялкова. Одинцовского бизнесмена обвиняли в попытке убийства в декабре 1998 года с помощью ореховской ОПГ замначальника отдела московского регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД Николая Петрова.

По версии следствия, Вялков «путем уговоров склонил» лидера «ореховских» Сергея Буторина к покушению на Петрова, который узнал о связях бизнесмена с ОПГ. В случае обвинительного вердикта по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) подсудимому грозило до 20 лет лишения свободы.

По оглашенным в суде материалам дела, Вялков был задержан в январе 2018 года оперативниками службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Следствие в отношении бизнесмена было принято в производство сотрудниками центрального аппарата СКР.

В основу обвинения легли показания пожизненно осужденных «ореховских», включая их лидера Сергея (Осю) Буторина. По версии следствия, в конце 2017 года осужденные за десятки убийств члены криминальной группировки решили рассказать подробности нераскрытого преступления, совершенного 20 лет назад.

Вялков вину полностью отрицал, назвав уголовное дело местью за содействие в поимке «ореховских».

На стадии следствия против ареста Вялкова, несмотря на обвинение в особо тяжком преступлении, выступили представители прокуратуры. Однако в ходе рассмотрения дела по существу гособвинители позицию изменили.

Покушение с пулей для биатлона

Первым явку с повинной написал осужденный на 23 года за 15 убийств выпускник Санкт-Петербургской военно-космической академии имени Можайского Марат Полянский, лидер одной из бригад «ореховских» киллеров. Он сообщил, что организовал покушение на капитана УБОП Петрова по поручению Буторина, а при принятии решения об этом преступлении в Испании присутствовал бизнесмен Вялков.

Утром 3 декабря 1998 года Полянский вместе с другим «ореховским», выпускником академии Можайского Александром Васильченко, ждал Петрова на пути от дома до станции метро «Свиблово». Васильченко сидел за рулем микроавтобуса, а Полянский, вооруженный винтовкой Ruger с оптическим прицелом, стрелял. Мягкая пуля для биатлона прострелила Петрову ухо и застряла в черепной кости. Милиционер выжил.

Показания Полянского подтвердили пожизненно осужденные Васильченко и Буторин. Как подчеркнул гособвинитель, во время суда над Вялковым лидер «ореховских», признанный виновным в организации более 30 убийств, впервые дал признательные показания перед присяжными. На скамье подсудимых были Вялков и Васильченко. Буторин и Полянский выступали свидетелями — для суда над ними российским правоохранителям необходимо согласовать новые обвинения с испанскими властями. Это было одно из условий экстрадиции в Россию после совместной операции двух стран по их поимке.

Три прапорщика

Буторин рассказал, что с потерпевшим Петровым и обвиняемым Вялковым их связывает не только уголовное дело, но и совместная служба в одной из инженерных частей одинцовского гарнизона в 1980-е. Все трое дослужились до прапорщиков и вместе занимались боксом. С началом 1990-х пути армейских товарищей разошлись: Буторин делал карьеру в ореховской ОПГ Сергея Тимофеева, известного как Сильвестр. Петров начал работать в милиции. А Вялков, работая кладовщиком в кунцевском автомобильном техцентре, основал свой бизнес — торговлю автозапчастями с лотков у дороги.

Обратившись к Вялкову с просьбой отремонтировать автомобиль, Буторин выяснил, что бывший сослуживец платит за крышевание своих лотков группировке криминального авторитета Виктора Деньги. Заручившийся покровительством Сильвестра Буторин предложил сменить крышу и, по его словам, начал развивать с Вялковым совместный бизнес, который превратился в Кунцевский рынок автозапчастей, торговые точки в Одинцово и ресторан «Дилижанс».

В 1994 году, после убийства Сильвестра, Буторин выступил основным претендентом на лидерство среди «ореховских», отличительной чертой которых стала деятельность киллеров. К 1996 году он, опасаясь преследования со стороны РУБОП и уголовного розыска, уехал за границу (сначала в Грецию, потом в Испанию), а для правоохранителей инсценировал свою смерть и похороны. При этом после «смерти» Буторин продолжал контролировать бригады и периодически поддерживал связь с Вялковым. Именно от последнего исходила идея убить Петрова, который заинтересовался деятельностью Кунцевского рынка запчастей, рассказал присяжным Буторин.

Ложный след

Петров поддержал версию следствия о причастности к покушению Вялкова. Согласно показаниям бывшего милиционера первоначально он не связывал нападение на себя с ореховской группировкой. В отделе РУБОП по ЦАО Петров разрабатывал бауманскую ОПГ. Даже услышав фамилию главаря «ореховских» Буторина по прозвищу Ося среди лиц, возможно причастных к убийству лидера «бауманских» Владислава Ваннера (Бобона), он не предположил, что речь может идти об армейском товарище. Кроме того, большого значения информации Петров не придал, потому что Буторин числился мертвым.

Александр Трушкин (Фото: ТАСС)

Но в 1998 году Петров встретился с бывшим командиром роты, который рассказал, что работает в клубе «Дилижанс», куда его устроили Вялков и Буторин. Последнего ротный назвал Осей. Тогда Петров, по его словам, понял, что Ося жив и это его бывший сослуживец.

По словам Петрова, после этого он вернулся к разработке «бауманских», а о причастности Буторина и Вялкова к покушению в 1998 году задумался только после обращения к нему следствия.

Буторин и Полянский, по их словам, не стали повторно пытаться устранить Петрова, так как выяснили, что расследование покушения пошло по «ложному следу», а Петров «больше не проявлял себя».

Бизнес под крышей

Вялков подтвердил присяжным, что знаком с Буториным со времен службы в армии, но «много раз пожалел», что согласился перейти под крышу «ореховских». Коммерсант стал боятся бывшего сослуживца, поборы которого постоянно росли, но из страха за семью был вынужден «поддерживать видимость дружеских отношений», уверял присяжных подсудимый.

Вялков настаивал, что во время расследования дела в отношении Буторина и Полянского согласился оказывать содействие оперативникам. Среди знакомых и родственников Вялкова, пришедших поддержать его в ожидании вердикта присяжных, оказался бывший начальник МУРа Александр Трушкин, который задерживал Буторина и Полянского вместе с испанскими силовиками в нулевые годы и фактически руководил оперативным сопровождением уголовных дел вокруг ореховской группировки. После выхода на пенсию Трушкин перешел на работу в структуры Вялкова и оказался среди совладельцев бизнеса. Согласно данным СПАРК ему принадлежит 15% «АвтоМОЛЛа».

После оглашения вердикта председательствующий судья Глухов постановил освободить Вялкова из-под стражи в зале суда. Васильченко присяжные признали виновным, но заслуживающим снисхождения.