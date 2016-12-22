Роскачество протестировало детские конструкторы

Проверенные сертифицированные конструкторы отвечают всем требованиям по безопасности. Развалился у экспертов в руках конструктор только одной марки

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Роскачество провело исследование безопасности детских конструкторов, реализуемых в крупных торговых сетях и специализированных магазинах, и пришло к заключению, что опасения по поводу свойств пластика таких игрушек, произведенных в Китае, беспочвенны. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.

Всего в исследовании принимали участие конструкторы 20 торговых марок стоимостью от 199 до 4940 руб. Эксперты проверяли их на токсичность и наличие постороннего запаха, изучали внешний вид игрушек, искали явные дефекты и проверяли на совместимость деталей и легкость их отделения после соединения. «Все конструкторы прошли проверку по 31 параметру качества и безопасности», — говорится в исследовании.

В частности, были исследованы девять конструкторов, сделанных в Китае, и все они оказались безопасными. Кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома или каких-либо других вредных веществ в составе пластика этих конструкторов обнаружить не удалось. «Миф о токсичности всех «китайских» конструкторов не подтвердился, но важно отметить, что данные товары были приобретены в специализированных и сетевых магазинах», — подчеркивают эксперты.

Выявленные нарушения в конструкторах китайского производства (марки Bela, DIY и Lepin) касались только маркировки (не указана дата изготовления на упаковке, у конструктора марки Lepin не указан завод-изготовитель изделия).

Принимали участие в исследовании и конструкторы, произведенные России, — все семь образцов оказались безопасными. В конструкторах двух торговых марок не было инструкции по сборке — это конструкторы «Фикси» (Bauer) и «Пластмастер». Кроме того, паровозик, который эксперты Роскачества собрали по иллюстрации на этикетке конструктора последней торговой марки, не получилось перенести с места на место без повреждения конструкции.

При этом самыми качественными конструкторами для детей до шести лет, по мнению экспертов Роскачества, стала продукция торговых марок «Город мастеров» и Banbao (оба — по 4,65 балла).

Лучшими товарами в категории конструкторов до детей от шести лет были признаны конструкторы марок Hasbro (4,85 балла), Lego (4,85), «Мир чудес» (4,85), Clementoni (4,75), Sluban (4,75), Mattel Mega Blocks (4,65) и Brick (4,65).