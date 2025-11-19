В Астраханской области лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды

Фото: astr_archaeology / Telegram

В Астраханской области в окрестностях села Селитренное лошадь с всадником провалилась под землю и попала в склеп времен Золотой Орды, о котором не было известно, сообщил «РИА Новости» начальник отдела археологии НПУ «Наследие» Юрий Лебедев.

В этих местах находится часть городища Селитренное — развалин золотоордынского города XIV—XV веков.

По словам Лебедева, склеп, в который упало животное, относится в позднему золотоордынскому периоду. Он уточнил, что ранее данный памятник масштабно не исследовался, хотя и находился под охраной.

Предполагалось, что здесь находится только поселение. «Теперь, как мы видим, там было не только поселение, но и погребальный объект, который по конструкции, предположительно, относится к XV веку», — пояснил ученый.

Как рассказал изданию «Подъем» глава Селитренского поселения Саясат Сарсенгалиев, инцидент произошел во время конного похода к туристическому центру Сарай-Бату, где была столица Золотой Орды. Лошадь и всадник не пострадали — мужчина спрыгнул, лошадь выбралась из ямы по насыпи, которую предложил сделать помощник Сарсенгалиева.