Картина Климта ушла с молотка и побила рекорд Sotheby’s

Картина Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продана на торгах в Нью-Йорке за $236,4 млн. Это рекордная сумма в истории аукциона Sotheby's. На полотне изображена еврейская девушка, которая притворялась дочерью художника, чтобы выжить

Картина Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Работа австрийского художника Густава Климта под названием «Портрет Элизабет Ледерер» была продана на торгах в Нью-Йорке за рекордные $236,4 млн. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's на своей странице в соцсети X.

«Теперь она считается самым дорогим произведением современного искусства, когда-либо проданным на аукционе», — говорится в публикации.

Имя покупателя не раскрывается. Художник начал писать «Портрет Элизабет Ледерер» в 1914-м и закончил за два года до своей смерти.

Элизабет Ледерер — дочь австрийских коллекционеров произведений искусства Августа и Серены Ледерер, которые были одними из самых известных покровителей Климта. Во время оккупации Австрии она выдавала себя за дочь Климта, чтобы скрыть свое еврейское происхождение.

Портрет был похищен нацистами у ее семьи, но в 1948 году картину удалось вернуть семье Ледерер, после чего в 1983 году она была продана арт-дилеру Сержу Сабарскому. В 1985 году полотно было куплено Леонардом Лаудером, наследником бренда Estee Lauder, который оставался владельцем картины до своей смерти в возрасте 92 лет в июне этого года.

В апреле другая картина Климта, считавшаяся утерянной на протяжении почти 100 лет, была продана на аукционе Im Kinsky в Вене. Стоимость «Портрета фрейлейн Лизер» составила €30 млн. Густав Климт написал картину в 1917 году, в 1925-м она экспонировалась в последний раз, после чего ее следы затерялись.

Где именно портрет хранился с 1920-х годов вплоть до второй половины XX века, неизвестно. Ни в одном списке художественных ценностей, экспроприированных нацистами, работа не значится. С 1960-х годов портрет принадлежал предыдущим владельцам, имя которых организаторы торгов не называют. Картина была написана по заказу семьи австро-венгерских промышленников Лизер, на ней изображена дочь одного из братьев семейства.

Густав Климт родился в 1862 году в Вене. Он является одним из ведущих представителей венского модерна и основал художественное объединение «Сецессион». Художник прославился своим декоративным стилем, смелыми аллегориями и узнаваемой позолотой на полотнах.

В 1894 году Климт получил государственный заказ на оформление потолка Большого зала Венского университета. Он создал три масштабных аллегорических полотна — «Философия», «Медицина» и «Юриспруденция», — в которых отказался от академического стиля и представил мрачные и символистские образы. Работы вызвали шок: профессора университета сочли картины аморальными и оскорбляющими науку из-за обнаженных тел. Скандал вышел на государственный уровень — министр образования потребовал пересмотра заказа, художнику угрожали судебным разбирательством. В итоге Климт отказался от дальнейшей работы с государственными структурами, вернул полученный гонорар и выкупил картины.

Наибольшую известность Климт получил в так называемый «золотой период», когда были созданы «Юдифь и голова Олоферна» (1901), «Портрет Адели Блох-Бауэр I» (1907) и «Поцелуй» (1908). Часть наследия художника оказалась утрачена. Наиболее значительные потери произошли в 1945 году, когда пять его работ, среди них упомянутые аллегорические полотна, сгорели при пожаре в замке Иммендорф, куда их вывезли на хранение во время Второй мировой войны. Сам Климт умер 6 февраля 1918 года в Венеции в возрасте 55 лет от кровоизлияния в мозг после инсульта.