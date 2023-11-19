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Приток Амазонки стал высыхать из-за Эль-Ниньо. Видео

Появились кадры с высохшим притоком реки Амазонки

Приток Амазонки стал высыхать из-за Эль-Ниньо. Видео
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Уровень воды в крупнейшем притоке реки Амазонки — реке Рио-Негро — снижается. Ее глубина снизилась к началу октября с обычных 19–20 м до 13–15 м. В качестве основной причины ученые назвали колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое известно как Эль-Ниньо. Эти изменения сильно влияют на климат в прилегающих районах и могут приводить в том числе к засухе и резкому снижению осадков.

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Амазонка река засуха
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