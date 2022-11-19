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Число жертв при обрушении дома на Сахалине выросло до четырех
При взрыве газа в доме на Сахалине погибли четыре человека, в том числе двое детей
Как минимум четыре человека погибли в результате взрыва газа и обрушения в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. Двое из погибших — дети.
По его словам, в пострадавшем подъезде жили 33 человека, из них шестерых пока не нашли.
В сообщении администрации Тымовского городского округа говорится, что предварительной причиной произошедшего стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. Лимаренко ранее сообщал, что дом не был газифицирован.
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