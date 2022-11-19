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Кафе, одежда и кино: на чем россияне готовы экономить. Инфографика
Россияне в первую очередь готовы экономить на покупке новой одежды, развлечениях и питании вне дома. За счет чего еще готовы сократить свои траты — в инфографике РБК.
Две трети россиян оказались не готовы экономить на алкоголе
Бизнес
Авторы
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экономия
россияне
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