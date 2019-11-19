Поисковик модной одежды Lyst назвал главных законодателей моды 2019 года

Иконами стиля, согласно отчету Lyst, стали Меган Маркл, Тимоти Шаламе, Зендая и Билли Айлиш. Главными настроениями уходящего года стали чрезмерная романтика и возвращение 90-х

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган (Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters)

Международная платформа Lyst, специализирующаяся на поиске модных товаров, представила отчет Year in Fashion, посвященный главным трендам уходящего 2019 года. Аналитики поисковика изучили запросы пользователей, просмотры страниц и показатели продаж, а также упоминания главных брендов и тенденций этого года в СМИ и социальных сетях.

Лидером в категории «Законодатели моды» стала герцогиня Сассекская Меган Маркл. Именно ее наряды вызывали наибольшее количество поисковых запросов, продаж и упоминаний в СМИ и соцсетях. Ее наряды, в том числе во время визита в Южную Африку, вызывали увеличение числа поисковых запросов о похожих товарах в среднем на 216%, выяснили аналитики.

На второй строчке расположился американский актер Тимоти Шаламе, появление которого на публике в тех или иных нарядах иногда провоцировали рост числа запросов более чем на 800%. Тройку лидеров замыкает американская актриса Зендая, которая, как отмечается в отчете, неизменно вызывает миллионы поисковых запросов.

В десятку главных законодателей моды уходящего года также попали: