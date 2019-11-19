Поисковик модной одежды Lyst назвал главных законодателей моды 2019 года

Международная платформа Lyst, специализирующаяся на поиске модных товаров, представила отчет Year in Fashion, посвященный главным трендам уходящего 2019 года. Аналитики поисковика изучили запросы пользователей, просмотры страниц и показатели продаж, а также упоминания главных брендов и тенденций этого года в СМИ и социальных сетях.
Лидером в категории «Законодатели моды» стала герцогиня Сассекская Меган Маркл. Именно ее наряды вызывали наибольшее количество поисковых запросов, продаж и упоминаний в СМИ и соцсетях. Ее наряды, в том числе во время визита в Южную Африку, вызывали увеличение числа поисковых запросов о похожих товарах в среднем на 216%, выяснили аналитики.
На второй строчке расположился американский актер Тимоти Шаламе, появление которого на публике в тех или иных нарядах иногда провоцировали рост числа запросов более чем на 800%. Тройку лидеров замыкает американская актриса Зендая, которая, как отмечается в отчете, неизменно вызывает миллионы поисковых запросов.
В десятку главных законодателей моды уходящего года также попали:
- американская певица Билли Айлиш,
- американская исполнительница Карди Би,
- участница южнокорейской группы Blackpink Лиса,
- американская модель Кайли Дженнер,
- американская певица Лиззо,
- британский певец Гарри Стайлс,
- американский актер Билли Портер.