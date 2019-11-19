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Поисковик модной одежды Lyst назвал главных законодателей моды 2019 года
Иконами стиля, согласно отчету Lyst, стали Меган Маркл, Тимоти Шаламе, Зендая и Билли Айлиш. Главными настроениями уходящего года стали чрезмерная романтика и возвращение 90-х
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган (Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters)

Международная платформа Lyst, специализирующаяся на поиске модных товаров, представила отчет Year in Fashion, посвященный главным трендам уходящего 2019 года. Аналитики поисковика изучили запросы пользователей, просмотры страниц и показатели продаж, а также упоминания главных брендов и тенденций этого года в СМИ и социальных сетях.

Лидером в категории «Законодатели моды» стала герцогиня Сассекская Меган Маркл. Именно ее наряды вызывали наибольшее количество поисковых запросов, продаж и упоминаний в СМИ и соцсетях. Ее наряды, в том числе во время визита в Южную Африку, вызывали увеличение числа поисковых запросов о похожих товарах в среднем на 216%, выяснили аналитики.

На второй строчке расположился американский актер Тимоти Шаламе, появление которого на публике в тех или иных нарядах иногда провоцировали рост числа запросов более чем на 800%. Тройку лидеров замыкает американская актриса Зендая, которая, как отмечается в отчете, неизменно вызывает миллионы поисковых запросов.

В десятку главных законодателей моды уходящего года также попали:

  • американская певица Билли Айлиш,
  • американская исполнительница Карди Би,
  • участница южнокорейской группы Blackpink Лиса,
  • американская модель Кайли Дженнер,
  • американская певица Лиззо,
  • британский певец Гарри Стайлс,
  • американский актер Билли Портер.

Главными настроениями 2019 года стали чрезмерная романтика, психоделика, стиль милитари, возрождение 90-х, уличная мода и свободный крой. Прорывом уходящего года среди брендов назван Bottega Veneta, а самым желанным товаром — сумка The Pouch от этого бренда.

Аналитики поисковика ожидают, что в следующем году будут преобладать космический стиль, япономания, большие сумки и так называемая политизированная мода.

Lyst представляет собой агрегатор, объединяющий множество онлайн-ретейлеров по всему миру и позволяющий найти необходимый товар. В мае 2018 года стало известно, что компания LVMH, которой принадлежит марка Louis Vuitton, инвестировала в поисковик до $133 млн.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: мода
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