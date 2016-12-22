Бывшего футболиста сборной Англии обвинили в сексуальном домогательстве

Бывшему футболисту сборной Англии Полу Гаскойну предъявлено обвинение в сексуальном домогательстве, сообщает The Telegraph со ссылкой на Британскую транспортную полицию.

Согласно заявлению пострадавшей от домогательств женщины, ​в августе 2018 года в поезде, который следовал из Йорка в Дарем​, ​Гаскойн совершил в отношении нее действия сексуального характера, коснувшись ее тела.

После допроса в полиции бывший футболист был освобожден до выяснения обстоятельств. Перед судом он предстанет в декабре.

​Гаскойн завершил футбольную карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз проходил курс лечения от алкогольной зависимости.

В бытность футболистом он выступал в составе английских «Ньюкасла», «Мидлсбро», «Эвертона», «Тоттенхэма», итальянского «Лацио» и шотландского «Рейнджерс». Он также выступал за сборную Англии, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года. В 2002 году был включен в Зал славы английского футбола.