Россияне сочли маршрутки опаснее самолетов

Почти половина россиян сказали, что считают маршрутки самым опасным видом транспорта, 38% - сказали то же о самолетах. При этом большинство пользуется общественными транспортом и маршрутками

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Почти половина россиян — 47% — назвали самым опасным видом транспорта маршрутные такси. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга 59% респондентов назвали маршрутки самым опасным транспортом.

31% респондентов, которые пользовались маршрутками за последний год, сказали, что главной опасностью считают аварии по вине водителя.

Самолет является самым опасным видом транспорта по мнению 38% россиян. 30% авиапассажиров сказали, что боятся перелетов из-за плохого технического состояния самолета.

Только 23% респондентов сказали, что самый опасный транспорт — междугородние автобусы, 17% — наземный городской транспорт (автобус, троллейбус, трамвай).

При этом опрос показал, что общественный транспорт является самым популярным у россиян. 74% сказали, что за последний год пользовались наземным городским транспортом, 63% ездили на маршрутке, 42% — на междугороднем автобусе.

Кроме того, 32% опрошенных ВИЦОМ россиян за последний год пользовались метро, 25% — поездами, 23% — электричками.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 9 ноября 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. В опросе несколько вариантов ответа.