ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,91 66,08 EUR Нал. 75,95 75,23 USD Бирж. 65,98 +0,08 EUR Бирж. 75,35 +0,67 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 5598,30 -73,70 IMOEX 2372,67 -0,37% RTSI 1134,93 +0,34% Brent 68,08 +1,60% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7250,08 -0,13%
Россияне сочли маршрутки опаснее самолетов
Лента новостей
В ДТП в центре Санкт-Петербурга погибли два человека 05:44, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 05:30, РБК и Toyo Власти выделят Росгвардии 2 млрд руб. на закупку у автозаводов Дерипаски 05:12, Бизнес «Известия» узнали о поддержке Минздравом предложения акциза на колбасу 05:06, Общество В США умер графический дизайнер фильмов Стэнли Кубрика 04:13, Общество «Коммерсантъ» рассказал об аргументе для возвращения «Роснефти» на биржу 03:48, Политика Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг подарил альма-матер $1,8 млрд 03:27, Общество Эксперты рассказали о рекордном за год оптимизме российских компаний 03:01, Экономика Во Владивостоке в торговом центре произошел крупный пожар 02:25, Общество WSJ узнала о словах Цукерберга о работе Facebook «в условиях войны» 02:04, Бизнес В Дагестане без электричества оказались более 45 тыс. человек 02:01, Общество В Германии при столкновении двух легкомоторных самолетов погиб человек 01:13, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 00:47, РБК и Philips СМИ узнали о новом переносе даты Объединительного собора УПЦ 00:39, Политика В ДНР сообщили о подготовке ВСУ диверсии на крупнейшем химзаводе Европы 00:01, Политика Сокурову предложили войти в президентский совет по правам человека 00:00, Политика «Сколково» включило Россию в число худших стран по стоимости бизнеса 00:00, Экономика Почему компании России стоят намного дешевле аналогов на развитых рынках 00:00, Экономика Трамп пообещал не мешать новому генпрокурору свернуть «рашагейт» 18 ноя, 23:59, Политика К МКС пристыковался первый с июля российский космический грузовик 18 ноя, 23:36, Технологии и медиа Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля 18 ноя, 23:01, Политика В факельном шествии в Риге приняли участие тысячи человек 18 ноя, 22:37, Общество В Петербурге умер бард Борис Полоскин 18 ноя, 22:16, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 18 ноя, 22:10, РБК и Мир На Украине задержали помощника Надежды Савченко 18 ноя, 21:53, Общество Российский прыгун с трамплина впервые в истории выиграл этап Кубка мира 18 ноя, 21:34, Спорт Радикалы попытались прорваться на территорию монастыря в Киеве 18 ноя, 21:32, Общество Президент Литвы не смогла вылететь в Латвию из-за поломки самолета 18 ноя, 20:59, Политика
Россияне сочли маршрутки опаснее самолетов
Общество, 06:24
0
Россияне сочли маршрутки опаснее самолетов
Почти половина россиян сказали, что считают маршрутки самым опасным видом транспорта, 38% - сказали то же о самолетах. При этом большинство пользуется общественными транспортом и маршрутками
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Почти половина россиян — 47% — назвали самым опасным видом транспорта маршрутные такси. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга 59% респондентов назвали маршрутки самым опасным транспортом.

31% респондентов, которые пользовались маршрутками за последний год, сказали, что главной опасностью считают аварии по вине водителя.

Самолет является самым опасным видом транспорта по мнению 38% россиян. 30% авиапассажиров сказали, что боятся перелетов из-за плохого технического состояния самолета.

Только 23% респондентов сказали, что самый опасный транспорт — междугородние автобусы, 17% — наземный городской транспорт (автобус, троллейбус, трамвай).

При этом опрос показал, что общественный транспорт является самым популярным у россиян. 74% сказали, что за последний год пользовались наземным городским транспортом, 63% ездили на маршрутке, 42% — на междугороднем автобусе.

Кроме того, 32% опрошенных ВИЦОМ россиян за последний год пользовались метро, 25% — поездами, 23% — электричками.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 9 ноября 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. В опросе несколько вариантов ответа.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: маршрутки , Опрос , ВЦИОМ
Главное
Власти выделят Росгвардии 2 млрд руб. на закупку у автозаводов Дерипаски Бизнес
Материалы по теме
В Москве семь человек пострадали при столкновении автобуса с маршруткой Общество
Маршрут построен: как за ₽2,5 млн в месяц контролировать мерчандайзеров Свое дело
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter