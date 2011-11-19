Экс-министр транспорта Камчатки арестован за взятку в 1 млн руб.

В Камчатском крае арестован бывший министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Силюков, подозреваемый в получении взятки, сообщает краевое следственное управление Следственного комитета (СК) РФ.

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По версии следствия, В.Силюков получил взятку в виде стройматериалов и оборудования для строительства своего коттеджа на сумму около 1 млн руб.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В СК отметили, что с апреля по сентябрь 2011г. В.Силюков получил взятку от своего родственника, гендиректора ООО "Месяц", за подписание от имени Минтранса Камчатского края с этой компанией госконтракта на строительство судна стоимостью 422 млн руб.

Суд сегодня удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в отношении В.Силюкова уже было возбуждено уголовное дело о халатности. Ущерб бюджету края составил 7 млн рублей.