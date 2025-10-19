Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus

София Корради — создательница программы международного обмена для студентов в Европе Erasmus. Она скончалась накануне вечером в Риме в возрасте 91 года

София Корради (Фото: Фонд Европейской и иберо-американской академии Юсте)

Умерла доктор педагогических наук, профессор университета Roma Tre София Корради — создательница программы международного обмена для студентов в Европе Erasmus, сообщает ANSA.

Корради, которую прозвали «Мама Erasmus», скончалась накануне вечером в Риме в возрасте 91 года. В заявлении семьи о ней говорится как о «женщине невероятной энергии, интеллектуальной и эмоциональной щедрости».

Программа обмена Erasmus появилась в 1987 году. Корради изучала право в римском вузе и провела год по стипендии в Колумбийском университете Нью-Йорка. Однако, вернувшись в Италию, ее родной университет не признал ни один из курсов, изученных в США. Из-за этого ей пришлось продлить учебу еще на год с помощью финансовой поддержки родителей. После этого Корради стала продвигать идею поощрения студентов за их участие в обмене. Ей удалось убедить несколько европейских университетов в необходимости финансирования таких поездок.

Профессор описывала Erasmus как «способ дать любому желающему возможность сделать то, что может себе позволить только богатая семья».

«Революционная программа, когда я ее представила, вызвала два типа реакции: одни говорили мне, что это безумная идея, о которой нужно забыть, что наши университеты достаточно хороши и нет никакой необходимости нашим молодым людям уезжать за границу в поисках девушек из других стран; другие, послушав меня всего двадцать секунд, сразу поняли и воодушевились», — рассказывала она, ее слова приводит Corriere Roma.

София Корради родилась в Риме в 1934 году. В 1957 году она получила стипендию Фулбрайта и поехала учиться в школу права Колумбийского университета, где изучала сравнительное право. Она также с отличием окончила юридический факультет римского университета La Sapienza.

В 2021 году на вопрос о том, как ей пришла идея программы обмена, которую она предложила в 1969 году, Корради отвечала: «С чего бы вы хотели начать? С обычной истории о том, как я злилась, вернувшись из США, когда мои экзамены не признали? Или с той, о которой я раньше никогда не рассказывала, о моем американском друге, который подсказал мне идею уехать? Я познакомилась с ним на вечеринке, организованной моей школой английского языка в Риме. Его звали Билл, и он был из Нью-Йорка. Он приехал в Италию по программе Фулбрайта <...>. Именно он посоветовал мне самой подать заявку на поездку в Америку. Я попробовала. И все прошло хорошо. Я собрала чемоданы и поехала в Нью-Йорк на год».

«Erasmus изменила Европу. Это была эпоха так называемой холодной войны между великими мировыми державами, и я воспринимала содействие международным студенческим обменам как свою личную пацифистскую миссию», — вспоминала она в 2018 году.