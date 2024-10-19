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Уличный художник BFMTH сообщил, что его объявили в розыск

Художник рассказал, что поводом стала жалоба на его арт-объект с критикой РПЦ и домашнего насилия

Анонимный уличный художник BFMTH из Екатеринбурга сообщил, что его объявили в розыск в России за арт-объект «Старые порядки» и «другие работы с патриархом Кириллом». Об этом он рассказал РБК.

BFMTH пояснил, что узнал о своем статусе самостоятельно, после ввода личных данных на сайте электронной базы розыска МВД.

«После одной из работ и административного ареста сотрудник правоохранительных органов сказал мне прямым текстом уехать из страны, больше года я не в РФ. Как это влияет на мою жизнь? Я не могу жить в РФ и самовыражаться посредством своего творчества», — написал художник.

РБК направил запрос в МВД.

Рисунок «Старые порядки» появился в 2022 году на набережной в Перми. На плакате изображен патриарший куколь с крестом в верхней части, в нижней части этого головного убора считывается силуэт пары, в которой мужчина бьет женщину, что символизирует домашнее насилие.

Художник получил известность своими арт-объектами на антивоенную и оппозиционную тематики: «Мысли ребенка под обстрелом», «Державчина» и «За решеткой». На его рисунках изображались президент Владимир Путин, патриарх Кирилл, северокорейский лидер Ким Чен Ын, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и другие.

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