В Челябинской области умер лидер ОПГ «Турбазовские»

Сергей Чащин (Фото: УФСБ по Челябинской области)

В городе Миасс Челябинской области в 51 год умер лидер преступной группировки «Турбазовские» Сергей Чащин, пишут «Ура.ру» и 74.ru со ссылкой на источники.

«Криминала в его смерти нет. Много пил, стало плохо и скончался в больнице», — сказал собеседник «Ура.ру».

С начала 2023 года Чащин находился на принудительных работах, до освобождения ему оставалось 12 месяцев. Как уточнил источник 74.ru, у него «была довольно мягкая форма содержания» в исправительном центре. Чащин имел возможность передвигаться без конвоя и уезжать домой, рассказал собеседник издания.

Группировка «Турбазовские» появилась в начале 1990-х годов и занималась рэкетом и грабежами. После убийства ее первого лидера — бывшего спецназовца Олега Георгицы — банда разделилась на несколько групп, самую крупную из которых возглавил Чащин. После этого ОПГ занималась заказными убийствами по всей России. Чащин был задержан в 2012 году и приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

В начале 2023 года он добился замены оставшегося срока на принудительные работы.

Материал дополняется