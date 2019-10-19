Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

События, которые едва не привели к трагедии, произошли еще в мае. Видеозапись, где школьный тренер разоружает студента, обнимая его, появилась только сейчас

Фото: ABC News

Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.

Инцидент произошел еще в мае. Стрелка удалось обезоружить, позднее он был заключен под стражу.

На кадрах видно, как молодой человек с оружием в руках пытается зайти в одну из аудиторий. Из нее выходит тренер и начинает обнимать злоумышленника, крепко прижимая его к себе. Учащийся в итоге отдает оружие и отвечает на объятия. Трагедию таким образом удалось предотвратить.

Позднее прибыла полиция и задержала злоумышленника. Тренера в итоге провозгласили героем. Представитель полиции тогда отмечал, что это был наилучший сценарий действий. В первоначальных сообщениях говорилось, что Лоу повалил студента на пол, однако видео с камер наружного наблюдения показывает, что события разворачивались по другому сценарию.