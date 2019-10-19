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Умер один из руководителей завершившихся гибелью «Курска» учений
Речь идет о вице-адмирале Михаиле Моцаке. Он же принимал участие в операции по поднятию затонувшей подлодки. Ему было 69 лет
Михаил Моцак (справа) в штабе экспедиции по подъему подлодки «Курск». Октябрь, 2001 (Фото: Семен Майстерман / ТАСС)

На 70-м году жизни скончался командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, вице-адмирал Михаил Моцак, который был одним из руководителей учений, в результате которых в августе 2000 года затонула подлодка К-141 «Курск». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

«Михаил Моцак умер сегодня утром в Военно-медицинской академии после тяжелой и продолжительной болезни», — приводит агентство слова своего собеседника.

Михаил Моцак родился 22 ноября 1949 года в Москве, позднее семья переехала в Севастополь. В 1972 году он окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности «Системы управления ракетами подводных лодок». Служил сначала на Тихоокеанском флоте, с февраля 1974 года стал старший помощником командира атомной подводной лодки Северного флота.

После окончания в 1982 году 6-х Высших специальных офицерских классов ВМФ СССР был назначен командиром атомной подводной лодки К-517 Северного флота. С декабря 1994 года стал командующий 1-й флотилией атомных подводных лодок Северного флота. Двумя годами позже ему присвоили воинское звание «вице-адмирал».

В момент трагедии с подлодкой «Курск» Моцак был начальником штаба, первым заместителем командующего Северным флотом. Подлодка потерпела крушение во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года. В результате погиб весь экипаж подлодки в составе 118 подводников. Моцак в последствии руководил экспедицией по подъему затонувшей субмарины.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: флот
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