В Германии провели учения на случай начала ядерной войны

Солдаты тренировались быстро устанавливать ядерные заряды на самолеты

Фото: Luftwaffe / AP

Немецкая армия приняла участие в совместных учениях с НАТО, в ходе которых военнослужащие отрабатывали свои действия в случае начала ядерной войны, сообщает агентство Xinhua. Суть их заключалась в том, что солдаты старались как можно быстрей установить ядерные заряды на истребители-бомбардировщики.

В качестве места учений был выбран военный аэродром Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где дислоцированы самолеты Tornado. Там же есть и подземные хранилища, откуда по сценарию военнослужащие доставали снаряды.

Агентство указывает, что хотя у Германии нет собственного ядерного оружия, имеющаяся у нее на вооружении техника способна нести подобные снаряды. По данным ученых-ядерщиков, ядерные бомбы есть у расквартированной в ФРГ американской армии, и хранятся они как раз на базе в Бюхеле. Однако официально в Берлине эту информацию не подтверждают.