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Мосгорсуд отказался признать развод миллиардера Ахмедова
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Мосгорсуд отказался признать развод миллиардера Ахмедова
Общество, 13:58
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Мосгорсуд отказался признать развод миллиардера Ахмедова
Мосгорсуд встал на сторону экс-супруги миллиардера Фархада Ахмедова в деле о бракоразводном процессе. Ранее Лондонский суд присудил выплатить ей около $600 млн, что делает развод бизнесмена одним из самых дорогих в истории
Татьяна ​Ахмедова (Фото: Rick Findler / PA Images / ТАСС)

Московский городской суд отклонил апелляцию миллиардера Фархада Ахмедова на решение суда нижестоящей инстанции, который ранее отказался признавать его развод. Об этом сообщает Bloomberg.

Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящего Зюзинского районного суда, который также отклонил попытку доказать тот факт, что с супругой миллиардер развелся еще 16 лет назад, в России. Ахмедов не представил «достаточных и достоверных доказательств», говорилось в судебном решении.

«Будет подана кассационная жалоба. Фархад Ахмедов намерен дойти до Верховного суда», — прокомментировала РБК решение Мосгорсуда адвокат бизнесмена Ирина Щеглова.

«Московский городской суд практически без рассмотрения оставил в силе решение Зюзинского суда. Будем добиваться справедливого решения в следующей инстанции. Мосгорсуд защищает свою систему, в которой странным образом пропадают судебные дела, соответственно в противном случае нужно будет признать ошибку судебной системы. И что дальше эти решения будут обжаловаться в соответствующих инстанциях», —— сказал Ахмедов РБК. Это промежуточное решение, которое никоим образом не влияет на решение английского суда, подчеркнул он. Ахмедов добавил, что для него это «вопрос восстановления справедливости».

По версии Ахмедова, с супругой Татьяной он развелся еще в 2000 году в России, после семи лет брака. Тем не менее экс-жена миллиардера добилась начала рассмотрения бракоразводного процесса в Великобритании в 2003 году.

«Фархад Ахмедов был вынужден напомнить ей, что они развелись в России еще в 2000 году. Для этих целей в Зюзинском суде г. Москвы были получены необходимые документы, после чего оформлено свидетельство о расторжении брака. Получив указанные документы, в начале 2004 года Татьяна Ахмедова втайне от бывшего супруга обратилась в Мещанский суд города Москвы с заявлением об аннулировании расторжения брака по причине отсутствия материалов дела в Зюзинском суде. Закономерный вопрос: куда пропало дело из Зюзинского суда между 2003-м, когда они были, и 2004-м, когда они отсутствовали?» — говорится в переданном в распоряжение РБК заявлении защиты бизнесмена.

Татьяна Ахмедова на основании отсутствия решения Зюзинского суда о разводе в документах по бракоразводному процессу добилась от лондонского суда признания, что брак фактически продлился до 2013 года. Исходя из этого она потребовала выплаты ей доли состояния бизнесмена, заработанного за эти годы. В 2012-м Ахмедов продал принадлежащую ему долю в газовой компании «Нортгаз» НОВАТЭКу за $1,375 млрд. В связи с этим в мае 2017 года Лондонский суд обязал Ахмедова выплатить бывшей жене Татьяне рекордные £453 млн ($582,65 млн). Миллиардер с этим решением не согласился.

Суд Лондона арестовал яхту Ахмедова за $492 млн из-за иска бывшей жены
Общество

В апреле текущего года суд Лондона постановил в счет выплаты арестовать принадлежащую Ахмедову яхту Luna стоимостью $492 млн.

Развели по-крупному: самые большие компенсации при разводах бизнесменов Еще 6 фото
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Авторы: Тимофей Дзядко, Георгий Тадтаев.
Теги: Фархад Ахмедов , развод
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