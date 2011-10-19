В Польше сошел с рельсов пассажирский поезд

В Польше произошла железнодорожная авария, в результате которой сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает телеканал TVN24.

Инцидент произошел в 12:00 по местному времени (14:00 мск) в расположенной на юге страны волости Хыба в Силезском воеводстве. Поезд "Собесский", следовавший по маршруту из Вены в Варшаву, сошел с рельсов.

В результате аварии никто не пострадал. Всего в поезде находилось около 50 пассажиров, несколько человек получили мелкие ссадины. Всего с рельсов сошли пять из шести вагонов состава.

В настоящее время на поврежденном участке железнодорожного полотна ведутся ремонтно-восстановительные работы.