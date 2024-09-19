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Появилось видео драки в Тутаеве Ярославской области
Драка произошла в центральном парке в городе Тутаеве Ярославской области, сотрудники ОМОНа и СОБРа задержали участников потасовки. Количество задержанных власти не уточняют.
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