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Общество ,  
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Появилось видео драки в Тутаеве Ярославской области

Появилось видео драки в Тутаеве Ярославской области
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Драка произошла в центральном парке в городе Тутаеве Ярославской области, сотрудники ОМОНа и СОБРа задержали участников потасовки. Количество задержанных власти не уточняют.

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Ярославская область драка видео
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