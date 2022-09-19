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«Коммерсантъ» узнал об изъятии ₽5 млрд по делу экс-мера Махачкалы Амирова

В пользу государства были обращены 356 объектов недвижимости муниципальных предприятий Махачкалы, которые бывший градоначальник незаконно переоформил на аффилированные с его семьей компании
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Кировский районный суд Саратова удовлетворил иск Генпрокуратуры о возвращении государству активов стоимостью свыше 5 млрд руб., которые были незаконно переданы в собственность родственников бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и подконтрольных ему людей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, в собственность государства должны быть возвращены 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка. В списке ответчиков, которые есть у «Коммерсанта», значится 25 физических лиц и 9 компаний. Первыми в нем фигурируют имена Саида Амирова и Али Абдулбекова.

Амиров возглавлял столицу Дагестана с февраля 1998 года до начала июня 2013 года, когда был задержан силовиками по подозрению в нескольких тяжких преступлениях. Абдулбеков занимал в 2007–2014 годах кресло председателя городского комитета по управлению имуществом.

По данным Генпрокуратуры, акции компаний «Махачкалинский горводоканал», «Махачкалинские городские электрические сети» и «Махачкалатеплоэнерго», являвшихся до начала махинаций муниципальными предприятиями, оказались у аффилированных с семьей Саида Амирова коммерческих компаний — «Махачкалинское взморье», «Коммунсервис», «Три И» — и у физических лиц.

Чтобы запустить процесс перевода городского хозяйства в частные руки, Амиров и Абдулбеков, по данным ведомства, использовали зарегистрированное задним числом подложное постановление № 2938 главы Махачкалы 2007 года о приватизации муниципальных предприятий.

В действительности, как выяснили прокуроры, изначально под этим номером было издано постановление о представлении Елены Масленниковой к присвоению почетного звания «Народный артист Республики Дагестан».

Позднее в течение нескольких лет были проведены незаконные аукционы, и город был полностью выведен из числа акционеров муниципальных предприятий, а деньги, полученные за дополнительные акции, не ушли в местный бюджет, а осели в компаниях Амирова.

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Бывший мэр Махачкалы получил пожизненный срок
Политика
Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров

В 2014 году Амиров был признан виновным по уголовному делу о подготовке покушения на руководителя отделения Пенсионного фонда Дагестана Сагида Муртазалиева. Тогда суд установил, что самолет, в котором находился Муртазалиев, должны были сбить из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2М». В итоге экс-мэра признали виновным в подготовке к теракту и организации незаконного приобретения, перевозки и хранения оружия и приговорили к 10 годам в колонии строгого режима.

Впоследствии суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по обвинению в посягательства на жизнь следователя Следственного комитета России и обстреле торгово-развлекательного комплекса в Каспийске. По версии следствия, по заказу Амирова был убит руководитель следственного отдела по Советскому району Махачкалы подполковник юстиции Арсен Гаджибеков. Это, считают следователи, произошло после того, как тот провел обыски в здании администрации Советского района Махачкалы, не спросив на это разрешения у Амирова.

Остальные фигуранты уголовного дела также были признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. Так, племянник экс-мэра Юсуп Джапаров, бывший заммэра Каспийска, который считается посредником при убийстве сотрудника СКР, получил пожизненное заключение. Непосредственного исполнителя убийства, Магомеда Ахмедова, приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили сроки от 10 до 13 лет.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Махачкала Дагестан Саид Амиров мэрия Генпрокуратура
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