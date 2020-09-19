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Умер американский историк и специалист по России Стивен Коэн

Причиной смерти стал рак легких. Коэну был 81 год
Стивен Коэн
Стивен Коэн (Фото: Eugene Gologursky / Getty Images for East Hampton Library)

Американский специалист по советской и российской истории Стивен Коэн умер в США в возрасте 81 года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на его супругу Катрину ван ден Хевель.

Причиной смерти стал рак легких, уточнила ван ден Хевель.

Коэн был почетным профессором Принстонского и Нью-Йоркского университетов. Он изучал советскую и российскую историю XX века, бывал в СССР и владел русским языком. Во время президентства Джорджа Буша-старшего Коэн был его советником.

В период перестройки в СССР историк поддерживал действия генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, а также по приглашению Горбачева посетил празднование Дня труда на Красной площади в 1989 году. Как отмечает NYT, Коэн с женой и сыном во время трехчасового парада стояли рядом с Горбачевым на Мавзолее В.И. Ленина.

Коэн — автор многочисленных книг и статей, на русском языке вышли его книги «Бухарин: политическая биография. 1888–1938», «Долгое возвращение: жертвы ГУЛАГа после Сталина», «Вопрос вопросов: почему не стало Советского Союза?» и ряд других. Его последняя книга, опубликованная в 2019 году, получила название «Война с Россией?».

В декабре 2008 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев наградил Коэна орденом Дружбы «за большой вклад в укрепление российско-американского сотрудничества».

Автор
Анастасия Батманова
США
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