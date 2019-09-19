Задержан бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи»

Идрисов был назначен вице-президентом махачкалинского клуба весной 2017 года, до этого он был председателем региональной молодежной общественной организации

Бывшего вице-президента футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисова задержали, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Дагестану.

«В данный момент мы можем подтвердить факт его задержания, подробности будут оглашены чуть позже», — сказали в пресс-службе.

По данным РЕН ТВ, Идрисова подозревают в экстремизме, его доставили в УФСБ по Дагестану.

Идрисов был назначен вице-президентом ФК «Анжи» в марте 2017 года. На тот момент Идрисов был председателем дагестанской молодежной общественной организации «АХВАХ».

По данным СМИ, Идрисов баллотировался в депутаты Народного собрания Дагестана в 2016 года, он близко знаком с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.