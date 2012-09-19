Четверть россиян поддерживают возвращение порки в качестве наказания

Как оказалось, 27% респондентов выступают за введение в качестве меры пресечения телесных наказаний. Такую идею поддерживают сторонники КПРФ (29%), ЛДПР (28%) и "Единой России" (28%). Атеисты (29%) также склонны поддерживать данное предложение. Мужчины относятся к идее несколько положительнее, нежели женщины (29% против 25%).
Безусловно поддерживают предложение 9% респондентов, скорее поддерживают — 18% россиян.
При этом две трети граждан (66%) прохладно относятся к данному предложению. Крайне негативно оценили инициативу сторонники "Справедливой России" (75%) и непарламентских партий (70%). Показательно, что чем моложе респонденты, тем больше среди них противников подобных поправок. Безусловно не поддерживают инициативы 30% россиян, скорее не поддерживают — 36% опрошенных граждан.
Среди тех, кто заявлял, что девушек из Pussy Riot стоило выпороть и отпустить, оказались известный музыкант и режиссер Гарик Сукачев и актер Иван Охлобыстин. По словам последнего, "девок надо было выпороть и выгнать".
"Хулиганки и все. Дворник это обычно должен делать. Если бы они так не улыбались на суде, я бы сказал, что приговор очень строгий. Но это меня оттолкнуло", - добавил И.Охлобыстин.
Г.Сукачев в эфире РБК-ТВ также заявил, что феминисток достаточно было выпороть и отпустить.