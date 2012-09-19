Четверть россиян поддерживают возвращение порки в качестве наказания

Итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 1-2 сентября, свидетельствуют, что четверть россиян выступают за возвращение в Уголовный кодекс телесных наказаний в виде меры пресечения. Данная тема активно обсуждалась в ходе процесса над скандально известной панк-группой Pussy Riot.

Фото: ИТАР-ТАСС

Как оказалось, 27% респондентов выступают за введение в качестве меры пресечения телесных наказаний. Такую идею поддерживают сторонники КПРФ (29%), ЛДПР (28%) и "Единой России" (28%). Атеисты (29%) также склонны поддерживать данное предложение. Мужчины относятся к идее несколько положительнее, нежели женщины (29% против 25%).

Безусловно поддерживают предложение 9% респондентов, скорее поддерживают — 18% россиян.

При этом две трети граждан (66%) прохладно относятся к данному предложению. Крайне негативно оценили инициативу сторонники "Справедливой России" (75%) и непарламентских партий (70%). Показательно, что чем моложе респонденты, тем больше среди них противников подобных поправок. Безусловно не поддерживают инициативы 30% россиян, скорее не поддерживают — 36% опрошенных граждан.

Среди тех, кто заявлял, что девушек из Pussy Riot стоило выпороть и отпустить, оказались известный музыкант и режиссер Гарик Сукачев и актер Иван Охлобыстин. По словам последнего, "девок надо было выпороть и выгнать".

"Хулиганки и все. Дворник это обычно должен делать. Если бы они так не улыбались на суде, я бы сказал, что приговор очень строгий. Но это меня оттолкнуло", - добавил И.Охлобыстин.

Г.Сукачев в эфире РБК-ТВ также заявил, что феминисток достаточно было выпороть и отпустить.