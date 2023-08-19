Умер пес-мем Чимс

Псу по кличке Болци, более известному как Чимс, было 12 лет. Он умер во время операции на легких. Владельцы животного попросили подписчиков не грустить и «вспомнить радость, которую он принес миру»

Собака по кличке Болци (Чимс) (Фото: из личного архива balltze)

В Гонконге умер пес породы сиба-ину по кличке Болци, известный благодаря мемам в интернете как Чимс. Об этом сообщается в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена), который вели хозяева собаки. На аккаунт подписаны более 660 тыс. пользователей.

Пес умер накануне, 18 августа, во время операции на легких (торакоцентеза). «Не грустите, пожалуйста, вспомните лучше радость, которую Болци принес миру», — попросили его владельцы.

Болци было 12 лет. У собаки был лейкоз, пишет The Sun.

Болци стал популярен в начале 2010-х годов, когда в интернете завирусилась фотография с сидящим на задних лапах псом. В 2019 году на Reddit был опубликован мем с улыбающейся собакой и подписью Cheemsburger (искаженное «чизбургер»), с тех пор животное получило прозвище Чимс.

Один из наиболее популярных мемов с участием пса — Swole Doge vs. Cheems («Качок Доге и Чимс»), где Болци сравнивают с другой собакой породы сиба-ину по кличке Кабосу. Кабосу 17 лет, в конце декабря владелица Ацуко Сато сообщила, что у питомца обнаружили рак. После лечения собака пошла на поправку.