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Шведские биологи выявили ответственные за тягу к алкоголю клетки мозга

Ученые, проведя исследование на крысах, определили группу нервных клеток в определенной области мозга, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма
Фото: Evan Vucci / AP
Фото: Evan Vucci / AP

За принятие решения об употреблении алкоголя, даже если это приведет к негативным последствиям, отвечает небольшая группа нервных клеток в головном мозге. К таким выводам пришли ученые из Линчепингского университета в Швеции, результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые провели исследования на беспородных крысах. «Мы обнаружили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя, как это делали большинство крыс, и неспособностью остановиться», — приводит портал Medical Xpress слова Маркуса Хайлига, профессора психиатрии факультета биомедицинских и клинических наук университета и директора Центра социальной и аффективной нейробиологии.

В ходе исследования специалисты выявили грызунов, которые склонны к компульсивному употреблению спиртного. Животные нажимали на рычаг, чтобы получить небольшую дозу алкоголя. Через некоторое время крысы стали после нажатия получать вместе со спиртным удар электрическим током. После этого большинство крыс перестали выполнять упражнение, но примерно треть продолжила, несмотря на боль.

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Фото:Gustavo Valiente / Global Look Press

Авторы исследования определили конкретную группу нервных клеток, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма, в миндалевидном теле, или амигдале (область мозга, которая играет ключевую роль в формировании эмоций, в частности страха). Ученые отключали эти клетки, используя методы молекулярной биологии, и крысы вновь были способны воздерживаться от употребления алкоголя.

«Я не ожидал, что такая небольшая группа нервных клеток будет настолько решающей для такого сложного поведения», — заявил Хайлиг.

В 2018 году в журнале The Lancet было опубликовано исследование создателей «Глобальное бремя болезней» (Global burden of disease) из университета Вашингтона в Сиэтле. Ученые проанализировали данные жителей 195 стран в возрасте от 15 до 95 лет, изучая, как употребление алкоголя влияет на их здоровье. Риск для здоровья человека минимален лишь при употреблении 0 граммов этанола в неделю, говорилось в исследовании.

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В июле 2021 года ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что низкий риск смертности и сердечно-сосудистых заболеваний связан с низким уровнем потребления алкоголя — до 105 г в неделю, что эквивалентно 6,5 бокалам вина или 3,7 литрам пива и сидра.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ученые алкоголь крысы
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