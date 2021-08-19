Шведские биологи выявили ответственные за тягу к алкоголю клетки мозга

Ученые, проведя исследование на крысах, определили группу нервных клеток в определенной области мозга, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма

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За принятие решения об употреблении алкоголя, даже если это приведет к негативным последствиям, отвечает небольшая группа нервных клеток в головном мозге. К таким выводам пришли ученые из Линчепингского университета в Швеции, результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые провели исследования на беспородных крысах. «Мы обнаружили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя, как это делали большинство крыс, и неспособностью остановиться», — приводит портал Medical Xpress слова Маркуса Хайлига, профессора психиатрии факультета биомедицинских и клинических наук университета и директора Центра социальной и аффективной нейробиологии.

В ходе исследования специалисты выявили грызунов, которые склонны к компульсивному употреблению спиртного. Животные нажимали на рычаг, чтобы получить небольшую дозу алкоголя. Через некоторое время крысы стали после нажатия получать вместе со спиртным удар электрическим током. После этого большинство крыс перестали выполнять упражнение, но примерно треть продолжила, несмотря на боль.

Авторы исследования определили конкретную группу нервных клеток, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма, в миндалевидном теле, или амигдале (область мозга, которая играет ключевую роль в формировании эмоций, в частности страха). Ученые отключали эти клетки, используя методы молекулярной биологии, и крысы вновь были способны воздерживаться от употребления алкоголя.