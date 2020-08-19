Умер сыгравший в «Огненных колесницах» и «Звездном пути» актер Бен Кросс

На 73-м году жизни умер актер Бен Кросс, исполнивший главную роль в фильме «Огненные колесницы». В числе его последних работ — «Звездный путь» 2009 года, в котором он сыграл отца Спока

Фото: Jon Furniss / Invision / AP

Британский актер Бен Кросс, получивший известность за роль в фильме «Огненные колесницы», умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил представитель актера, передает CNN.

Как сообщила газета The Guardian, о смерти Кросса также написала в Facebook его дочь Лорен. По ее словам, актер уже болел некоторое время, но за последнюю неделю его состояние резко ухудшилось.

В спортивной драме «Огненные колесницы» 1981 года Кросс сыграл главную роль. На экране он воплотил образ британского легкоатлета Гарольда Абрахамса. «Огненные колесницы» получили четыре «Оскара», в том числе в номинации «Лучший фильм».

Говоря о своей работе в этой картине, Кросс в 2012 году отметил, что «такой фильм меняет жизнь с профессиональной точки зрения». «Внезапно тебе предлагают много работы, и это прекрасно. Но с тех пор я поучаствовал в 80 или 90 проектах, ни один из которых не стал столь успешным», — сказал он, пишет The Guardian.