Mazda отзывает более полумиллиона машин по всему миру

Японская Mazda Motor Corp планирует отозвать более полумиллиона автомобилей по всему миру из-за неполадок гидроусилителя рулевого управления, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Чуть ранее японская автокомпания объявила об отзыве 215 тыс. машин в США и более 10 тыс. автомобилей в Китае. Теперь же эта практика будет распространена на все внешние рынки Mazda, включая Европу и Австралию.

Отзыв, расширившийся в целом до 514 тыс. автомобилей, коснется моделей Axela и Premacy, выпущенных в Японии с период с 2007г. по 2008г. и известных на некоторых рынках как Mazda3 и Mazda5.

Японская компания отмечает, что на данных автомобилях из-за ржавчины может произойти внезапный отказ гидроусилителя, что увеличивает риск попадания в аварию. В США уже произошло три ДТП, связанных с данным дефектом, но в них никто не пострадал.