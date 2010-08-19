Планшетник Google появится на прилавках уже вноябре

Американский гигант Google создает свой планшетный ноутбук с операционной системой Chrome. Как отмечает сегодня сайт downloadsquad.com со ссылкой на свой источник, "железо" для планшетника Google создаст HTC, а продаваться аппарат будет с контрактом от Verizon.

Предварительная дата запуска планшетного ноутбука от Google – 26 ноября текущего года. При этом эксперты сходятся во мнении, что в конечном итоге новый планшетник будет намного дешевле аналогичного устройства от компании Apple.

Официальной информации о новом планшете пока нет.

Напомним, планшетный ноутбук iPad глава корпорации Apple Стив Джобс представил в Сан-Франциско в конце января. Оснащенное сенсорным дисплеем диагональю в 9,7 дюйма устройство по дизайну напоминает известную модель телефона-коммуникатора iPhone, а по размерам похоже на ноутбук.

Помимо выхода в Интернет, iPad позволяет смотреть фильмы и читать электронные книги. Толщина планшета составляет 1,2 см, его вес - 680 гр. В автономном режиме iPad может работать до 10 часов, в режиме ожидания - до 1 месяца.

В июне свой первый планшет Cius анонсировал ведущий мировой производитель сетевого оборудования Cisco. В компании отмечают, что Cius – это бизнес-планшет, предназначенный "для мобильного сотрудничества", он является мобильным средством связи и обеспечения коллективной работы. Планшет появится на рынке в начале 2011г. Предполагаемую стоимость устройства в Cisco пока не озвучивают.