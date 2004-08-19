Мадонне предсказали долголетие

Британские ученые утверждают, что человек сам способен продлить или сократить годы своей жизни. Согласно исследованиям, чтобы дольше радоваться белому свету, необходимо хорошо питаться, получить высшее образование, быть счастливым в браке, иметь домашнее животное и думать позитивно.

Если выполнить все эти условия, то можно прожить на 30 лет дольше, пишет газета The Daily Mirror, ссылаясь на выводы ученых. В то же время, если пристраститься к никотину, злоупотреблять алкоголем, бросить школу в 16 лет, жить в районе с неблагоприятной экологией, развестись и питаться фаст-фудом – отбудешь в мир иной на 10 лет раньше, утверждают исследователи.

Британские журналисты решили проверить научные выводы на примере известных людей. Если верить результатам исследования, то знаменитый рокер Оззи Осборн, известный любовью к горячительным напиткам и никотину, в молодости принимавший наркотики, а также испытывающий неимоверные стрессы на гастролях, давно должен был почить в бозе. Правда, в этом мире его удерживает крепкий брак и любовь жены.

Актриса Элизабет Тэйлор - также не жилец на этом свете, если верить ученым. Неизвестно, что до сих пор поддерживает в ней жизнь, если по формуле ученых она давно «ушла в минус» - алкоголь, стрессы, семь разводов.

Зато Мадонне и британской королеве ученые предсказывают долголетие. Поп-звезда живет в сельской местности с любимым мужем, дышит свежим воздухом, правильно питается и не злоупотребляет вредными привычками, поэтому доживет аж до 88 лет. А у Елизаветы Второй вообще есть шанс переступить вековой рубеж. Королева тоже качественно питается, родилась и выросла в обеспеченной семье, счастлива замужем. Единственный минус – ее дворец стоит в загазованном центре Лондона.

Правда, неизвестно, обрадует ли предсказанных учеными «аксакалов» перспектива долгих лет жизни. Ведь, по меткому высказыванию незабвенной Фаины Раневской, единственная возможность жить долго – это долгая старость.

по материалам НТВ