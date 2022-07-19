Суд поддержал освобождение осужденного за госизмену экс-авиадиспетчера

Петра Парпулова задержали в 2014 году, а в 2016-м приговорили к 12 годам строгого режима за измену. В колонии он заболел раком, и суд решил освободить его от оставшегося срока. Апелляцию прокуратуры на это решение отклонили

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Тамбовский областной суд отклонил апелляцию прокуратуры на решение Октябрьского районного суда освободить от наказания Петра Парпулова — бывшего авиадиспетчера из Сочи, отбывающего наказание по обвинению в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тамбовского областного суда.

Парпулова задержали в 2014 году. По версии следствия, авиадиспетчер во время отдыха в Грузии в 2010-м передал своим дальним родственникам секретные данные о вылетах военных самолетов из Адлера во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2016-м его приговорили к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену (ст. 275 УК). Парпулов вину не признал, заявив, что указанные сведения есть в публичном доступе в интернете. Адвокат Олег Елисеев уточнил, что информация, разглашение которой вменяли его подзащитному, была опубликована на сайте «Красной звезды» в 2008 году.

Сейчас Парпулову 67 лет. Основную часть наказания он отбыл в ИК-1 Тамбовской области. В апреле у него должен был пройти суд по УДО, но заседания несколько раз переносили. В это же время осужденный пытался добиться от ФСИН освобождения по болезни: по словам дочери, Парпулов за время заключения заболел тремя видами рака, ему нужна операция.

Юлия Парпулова обращалась к омбудсмену Татьяне Москальковой. В 2018 году Ксения Собчак, которая претендовала на пост президента, передала Владимиру Путину прошение о помиловании нескольких заключенных, в том числе Петра Парпулова.

26 мая Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката и освободил Парпулова от отбывания наказания в соответствии со ст. 81 УК (освобождение от наказания в связи с болезнью).