Треть российских онкобольных сами заподозрили у себя рак

У 32% опрошенных онкобольных были признаки рака, однако врачи отказывались ставить им диагноз. Чаще других онкологические заболевания у пациента выявляют терапевты, гематологи, гинекологи и специалисты по УЗИ и МРТ

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Каждый третий россиянин сам первым заподозрил у себя рак, почти такому же числу онкобольных (32%) врачи сначала не ставили диагноз, несмотря на признаки болезни, следует из совместного исследования Фонда семьи Тиньковых (ФСТ), Фонда борьбы с лейкемией (ФБЛ) и благотворительного фонд AdVita, с которым ознакомился РБК.

В опросе, проходившем с 23 июня по 15 июля, приняли участие более 700 россиян старше 18 лет, которым поставили онкологический диагноз.

У 17% опрошенных рак заподозрил терапевт, у 12% — гематолог. У одинакового числа респондентов диагноз первыми заподозрили гинекологи и специалисты УЗИ, МРТ или рентгенологи (по 7%).

Чаще всего (36%) основной причиной для подозрений становились результаты анализов, у пятой части респондентов болезнь выявили, обнаружив уплотнения или опухоли. У каждого шестого (16%) причиной для подозрения стало увеличение лимфатических узлов, а 12% заметили постоянно повышенную температуру. Десятая часть опрошенных в качестве первоначального симптома болезни указала незаживающие раны и синяки, чуть меньше (8%) — повышенную кровоточивость. Из-за резкой потери веса врачи заподозрили рак у 9% опрошенных.

У большей части респондентов (39%) с первого обращения к врачу до постановки точного диагноза прошло около месяца, у 16% — от одного до двух месяцев, менее десятой части ждали от двух до трех месяцев. У 12% респондентов процесс занял больше одного года, 8% ждали точного диагноза от полугода до 12 месяцев.

Более половины россиян, которым поставили онкологический диагноз, старше 35 лет: у 28% рак выявили до 44 лет, у несколько меньшего числа респондентов (26%) — в возрасте от 45 до 54 лет. Среди опрошенных пятая часть (21%) столкнулась с болезнью в возрасте от 25 до 34 лет, вдвое меньшему числу (10%) диагноз поставили в возрасте от 18 до 24 лет. У 12% опрошенных рак обнаружили, когда им было от 55 до 64 лет, 3% столкнулись с онкоболезнью в пожилом возрасте (от 65 до 74 лет).

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Большая часть респондентов 58% перед постановкой диагноза проходила профилактические обследования. Треть из них проходили осмотры у узких специалистов (маммолог, гинеколог, уролог и тому подобное), четверть — ежегодную диспансеризацию, еще 15% сдавали отдельные анализы.

41% опрошенных заявили, что не проходят ежегодную диспансеризацию. 59% делают только отдельные профилактические онкологические обследования. 30% из них проходят такие осмотры один раз в год, 23% делают специализированные обследования два или три раза в год, а 22% обследуются четырежды в год.

38% опрошенных проходили лечение только у одного врача, но большая часть респондентов обращалась к другим специалистам за вторым мнением: 28% уточняли диагноз у еще одного медика, а 33% — у двух и более. Чаще всего процесс постановки диагноза проходил только в своем регионе (55% респондентов). В другие регионы для уточнения диагноза обращались 40% опрошенных и всего 5% — в другие страны.

Из тех, кто обращался в другие регионы для постановки или уточнения диагноза, больше половины (56%) отправились в московские клиники, вдвое меньше народу консультировались у специалистов из Санкт-Петербурга. 16% обращались в соседние регионы или региональные центры.