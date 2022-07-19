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Умерла снимавшаяся с Зеленским украинская актриса Руслана Писанка

Руслана Писанка
Руслана Писанка (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Умерла украинская актриса Руслана Писанка. Ей было 56 лет. Она скончалась в Германии после тяжелой болезни, сообщает ТСН со ссылкой на источники и телеканал 1+1.

Российскому телезрителю она известна по ролям в сериале «Сваты», мюзикле «Сорочинская ярмарка», фильмах «Кавказская пленница!» и «Ржевский против Наполеона». В последней картине, вышедшей в прокат в 2012 году, она снималась вместе с Владимиром Зеленским.

Материал дополняется.

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