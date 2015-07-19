Кремль поддержал кандидатуру Мутко на пост президента РФС

Глава администрации президента России Сергей Иванов высказался в поддержку кандидатуры министра спорта Виталия Мутко на пост главы РФС. По его словам, он является единственным достойным претендентом на эту должность

Министр спорта РФ Виталий Мутко (Фото: ТАСС)

Руководитель администрации президента России Сергей Иванов считает министра спорта Виталия Мутко единственным достойным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС.

«Про футбол иногда лучше молчать, чем говорить. Что касается выборов в РФС, то я поддерживаю Мутко. Других кандидатур нет. Он сможет навести прежде всего финансовый порядок», — сказал Иванов в воскресенье журналистам.

31 мая состоялась конференция РФС, на которой был досрочно отправлен в отставку с поста президента Российского футбольного союза Николай Толстых. Исполняющим обязанности союза назначен первый вице-президент организации Никита Симонян.

Выборы нового руководителя РФС состоятся 2 сентября. Кроме Мутко на пост президента союза были выдвинуты вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и заслуженный тренер России Валерий Газзаев. Заявки на выдвижение кандидатур будут приниматься до 24 июля.

14 июля глава правительства Дмитрий Медведев снял запрет на совмещение постов министра спорта и президента РФС. «С учетом ситуации, сложившейся в российском футболе, и понимая важность подготовки команды России к чемпионату мира, премьер-министр разрешил министру спорта принять участие в выборах главы РФС», — сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова (цитата по Интерфаксу).