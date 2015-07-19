Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,55 EUR Нал. 70,62 69,62 USD Бирж. 56,94 +0,28 EUR Бирж. 70,20 +0,45 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9240,00 +21,00 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,66 -1,27% DJIA 25190,15 -0,57% Nasdaq 7597,14 +0,48% FTSE 7214,76 -0,13%
Кремль поддержал кандидатуру Мутко на пост президента РФС
Лента новостей
Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа
Кремль поддержал кандидатуру Мутко на пост президента РФС
Общество, 19 июл 2015, 13:57
0
Кремль поддержал кандидатуру Мутко на пост президента РФС
Глава администрации президента России Сергей Иванов высказался в поддержку кандидатуры министра спорта Виталия Мутко на пост главы РФС. По его словам, он является единственным достойным претендентом на эту должность
Министр спорта РФ Виталий Мутко (Фото: ТАСС)

Руководитель администрации президента России Сергей Иванов считает министра спорта Виталия Мутко единственным достойным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС.

«Про футбол иногда лучше молчать, чем говорить. Что касается выборов в РФС, то я поддерживаю Мутко. Других кандидатур нет. Он сможет навести прежде всего финансовый порядок», — сказал Иванов в воскресенье журналистам.

31 мая состоялась конференция РФС, на которой был досрочно отправлен в отставку с поста президента Российского футбольного союза Николай Толстых. Исполняющим обязанности союза назначен первый вице-президент организации Никита Симонян.

Выборы нового руководителя РФС состоятся 2 сентября. Кроме Мутко на пост президента союза были выдвинуты вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и заслуженный тренер России Валерий Газзаев. Заявки на выдвижение кандидатур будут приниматься до 24 июля.

14 июля глава правительства Дмитрий Медведев снял запрет на совмещение постов министра спорта и президента РФС. «С учетом ситуации, сложившейся в российском футболе, и понимая важность подготовки команды России к чемпионату мира, премьер-министр разрешил министру спорта принять участие в выборах главы РФС», — сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова (цитата по Интерфаксу).

Автор: Илья Кувакин.
Теги: Мутко , РФС , Сергей Иванов
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Медведев разрешил министру спорта возглавить РФС Общество
РФС объявил об отставке Фабио Капелло Политика
РФС попросил Усманова простить долг в 300 млн руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.