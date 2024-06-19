В столице Чада загорелся крупнейший склад боеприпасов

Пожар спровоцировал детонацию боеприпасов разных калибров на большом складе оружия в столице Чада, обломки падают на жилые дома, есть погибшие

Фото: Carlos Barria / Reuters

Несколько человек погибли и пострадали при пожаре на складе боеприпасов Гуджи в городе Нджамена — столице Чада, сообщил президент Махамат Идрисс Деби Итно в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По данным агентства, этот склад — крупнейшее место хранения боеприпасов в столице, его называют «пороховым погребом». Он расположен неподалеку от главных воинских частей и армейских штабов, международного аэропорта Хасан-Джамус и военной базы Аджи Коссей, на которой размещены подразделения французских вооруженных сил в Сахеле.

Снаряды всех калибров на складе взрывались из-за высоких температур, рассказал AFP французский военнослужащий.

Звуки взрывов слышны на расстоянии нескольких километров от места прошествия. Местные жители рассказали агентству о повреждении домов прилетевшими обломками снарядов. Один из жителей столицы сообщил Reuters о гибели соседа из-за упавшего снаряда.