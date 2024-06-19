 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

В столице Чада загорелся крупнейший склад боеприпасов

Пожар спровоцировал детонацию боеприпасов разных калибров на большом складе оружия в столице Чада, обломки падают на жилые дома, есть погибшие
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Несколько человек погибли и пострадали при пожаре на складе боеприпасов Гуджи в городе Нджамена — столице Чада, сообщил президент Махамат Идрисс Деби Итно в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По данным агентства, этот склад — крупнейшее место хранения боеприпасов в столице, его называют «пороховым погребом». Он расположен неподалеку от главных воинских частей и армейских штабов, международного аэропорта Хасан-Джамус и военной базы Аджи Коссей, на которой размещены подразделения французских вооруженных сил в Сахеле.

Снаряды всех калибров на складе взрывались из-за высоких температур, рассказал AFP французский военнослужащий.

Звуки взрывов слышны на расстоянии нескольких километров от места прошествия. Местные жители рассказали агентству о повреждении домов прилетевшими обломками снарядов. Один из жителей столицы сообщил Reuters о гибели соседа из-за упавшего снаряда.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
склад боеприпасов Пожар

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины
Политика
На военном полигоне в Чехии произошел взрыв
Политика
В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба воинской части
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 93,3 (-2,09) Инвестиции, 18 июн, 17:26 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 87,04 (-2,01) Инвестиции, 18 июн, 17:26
Сторонников ЕГЭ на Урале и Дальнем Востоке оказалось больше, чем в Москве Общество, 05:01
В России заблокировали сайты с песней группы «Порнофильмы» Политика, 04:46
В столице Чада загорелся крупнейший склад боеприпасов Общество, 04:38
Обвинение попросило для напавшего на девушку американца 4 года колонии Общество, 04:33
Жена Ноама Хомского опровергла сообщения о его смерти Общество, 04:01
Следователи провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт Общество, 04:00
«РИА Новости» сообщило об опустевшем доме захватчика из ростовского СИЗО Общество, 03:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
AFP узнал о гибели 550 паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию Общество, 03:11
США объяснили, почему «саммит мира» не стал мирными переговорами Политика, 02:48
Гарвардский экономист оценил восстановление рынков от «матери потрясений» Экономика, 02:31
Небензя обвинил ООН в нарушении устава за участие в саммите в Швейцарии Политика, 01:53
В НАТО предложили Китаю выбрать между Россией и Европой Политика, 01:43
Армения и Турция договорились наладить отношения Политика, 01:42
Первая страна Евросоюза начала добычу урана Бизнес, 01:08