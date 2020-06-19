Власти США не выявили массовых заражений COVID-19 после акций протеста

Руководство крупных городов предупреждает, что ситуация может ухудшиться в начале следующей недели

Фото: Ted S. Warren / AP

Медицинские власти крупнейших американских городов не зафиксировали всплеска заражений коронавируса после массовых акций протеста, охвативших различные штаты. Как сообщает The Wall Street Journal, к такому выводу врачи пришли после массового тестирования участников демонстраций.

Так, например, в Миннесоте, где тысячи людей вышли на акции протеста после убийства полицейским Джорджа Флойда, врачи проверили более 11 тыс. человек. Выяснилось, что процент зараженных среди них был менее 1%. Эту информацию подтвердил глава департамента здравоохранения штата Крис Эресманн.

В Нью-Йорке, который также стал одним из эпицентров акции Black lives matter массовое тестирование выявило менее 3% заболевших после массовых демонстраций. При этом число госпитализированных в городе продолжило снижаться. При этом, однако, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что эта тенденция может оказаться временной, а реально говорить о влиянии массовых акций протеста на заболеваемость можно будет только на следующей неделе.

Не зафиксировали вспышки коронавируса также в Чикаго и Сиэтле, где протестующие взяли под контроль центральную часть города.