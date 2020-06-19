В Роспотребнадзоре обвинили руководство «Юнармии» в нарушении закона

Таким образом там отреагировали на участие молодых людей в репетиции парада Победы на Дворцовой площади

Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

Глава отделения Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Наталия Башкетова в интервью городскому телевидению заявила о нарушении руководством «Юнармии» (детско-юношеским общественным движением, созданном по инициативе Сергея Шойгу) городского закона об ограничении массовых мероприятий. Таким образом она прокомментировала участие молодых людей в репетиции парада Победы на Дворцовой площади, сообщает издание «Фонтанка».

По словам Башкетовой, сам по себе парад в честь 75-летия Победы является исключением из правил. «И крайне легкомысленно было поступать таким образом, как поступило руководство детской патриотической организации».

По словам Башкетовой, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и правительство города не имели информации об участии детей в параде. В противном решении их отправили бы на обязательное медицинское освидетельствование.

«Фонтанка» отмечает, что в параде Победы изначально предполагалось участие 141 представителя «Юнармии». 17 июня их отстранили от репетиций, однако после обращения к губернатору Александру Беглову молодых людей вернули к тренировкам. Издание утверждает, что в переговорах на эту тему принимало участие Министерство обороны.

Как сообщало агентство ТАСС, днем 18 июня заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко сообщил, что юнармейцы не будут принимать участие в параде "Принято решение оградить детей от угроз", - сказал он.

Парад в Санкт-Петербурге запланирован на 24 июня. Несмотря на запрет массовых мероприятий в городе, предполагается, что увидеть вживую на Дворцовой площади его смогут более 700 человек, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны.

По данным федерального оперативного штаба с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 21 506 человек. 11 324 выздоровели, 756 умерли. По числу летальных случаев Санкт-Петербург занимает второе место в стране, уступая лишь Москве.