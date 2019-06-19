В Иркутске анонсировали смену подрядчика для борьбы с отходами БЦБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,81 -0,22 EUR Бирж. 71,68 -0,02 Brent 62,15 -0,48% USD Нал. 64,53 62,98 EUR Нал. 72,48 71,08 USD ЦБ 63,98 -0,36 EUR ЦБ 71,64 -0,59 EUR/USD 1,1233 +0,0036 BTC/USD Бирж. 9 148,01 +53,50 IMOEX 2 759,12 -0,09% RTSI 1 361,14 +0,14% DJIA 26 489,33 +0,09% Nasdaq 7 956,99 +0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+34,41%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+34,41%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 63,98 (-0,36) Quote, 12:03
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 71,64 (-0,59) Quote, 12:03
Нидерланды назвали причастных к крушению MH17 россиян Политика, 21:39 Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой Политика, 21:37 Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Общество, 21:32 ФРС США оставила ключевую ставку без изменений Экономика, 21:31 СК возбудил дело после жалобы Путину на неудобный переход железной дороги Общество, 21:23 Бывший хоккеист СКА Патрик Херсли перешел в «Спартак» Спорт, 21:22 Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате Бизнес, 21:16 Сопровождавший принца Уильяма мотоциклист сбил пожилую женщину Общество, 21:08 В РЖД опровергли информацию о сбое при электронной покупке билетов Общество, 21:05 США ввели санкции против российской финансовой организации Экономика, 21:01 Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млн Бизнес, 20:47 Бастрыкин после жалоб жителей поручил проверить главу СК по Балашихе Общество, 20:43 Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив» Спорт, 20:43 Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Германии Спорт, 20:38
Общество ,  
0 
В Иркутске анонсировали смену подрядчика для борьбы с отходами БЦБК
По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, решение о смене подрядчика будет принято на федеральном уровне
Исследование отходов БЦБК в Байкальске (Фото: Владимир Байкальский / ТАСС)

«Росгеология» может быть отстранена от исполнения контракта на ликвидацию отходов, накопленных за время работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), а ее место может занять новый подрядчик. Об этом, как передает ТАСС, заявил на сессии Законодательного собрания Иркутской области губернатор региона Сергей Левченко.

«Думаю, что решение, которое будет принято на федеральном уровне, по смене подрядчика, — а я недавно встречался и с новым руководителем «Росгеологии», который не возражает против такой смены, — приведет к тому, что мы найдем решение по уничтожению, а не переработке отходов», — сказал Левченко (цитата по ТАСС).

Возможным преемником «Росгеологии» в Telegram-канале «Зеленый змий» называли группу «Газэнергострой». «Примем активное участие в очистке Байкальского ЦБК, формат участия не комментируем», — заявил РБК представитель компании.

Стоимость подписанного в 2017 году контракта оценивается в 5,9 млрд руб., однако, по оценке министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, АО «Росгеология» исполняет свои обязательства «крайне неудовлетворительно».

По словам Левченко, к 1 июля «Росгеология» должна была представить новую технологию утилизации отходов, однако этого, скорее всего, не произойдет.

В среду пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что региональное министерство природных ресурсов и экологии с 2018 года трижды направляло «Росгеологии» претензионные письма. В соответствии с подписанным в 2018 году допсоглашением к контракту компания обязалась выполнить корректировку проектной документации за счет собственных средств в срок 30 июня 2019 года. Однако в начале июня «Росгеология» предложила подписать еще одно допсоглашение, что, по оценке правительства области, приведет к отсрочке исполнения контракта на два года.

В начале июня, обсуждая с министром природных ресурсов и экологии Иркутской области Андреем Крючковым проблемы ликвидации отходов БЦБК, Левченко заявил, что принципиальным вопросом является их нейтрализация и вывоз. «Отходов производства БЦБК в любом их виде на берегу Байкала быть не должно», — сказал губернатор.

ЦБК в городе Байкальск Иркутской области закрылся в 2013 году, проработав почти полвека. Завод ежегодно сбрасывал в воды Байкала до 49 млн т сточных вод. За время его работы в хранилищах было накоплено свыше 6 млн т твердых и жидких отходов.

Авторы: Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова
Теги: Иркутская область, Байкал, Сергей Левченко
Материалы по теме
В Россельхознадзоре сообщили о массовой гибели рыбы на озере Байкал
Общество
Байкальский ЦБК официально закрыли
Экономика
В Москве и Иркутске прошли митинги в защиту Байкала
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter