В Иркутске анонсировали смену подрядчика для борьбы с отходами БЦБК

В Иркутске анонсировали смену подрядчика для борьбы с отходами БЦБК

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, решение о смене подрядчика будет принято на федеральном уровне

Исследование отходов БЦБК в Байкальске (Фото: Владимир Байкальский / ТАСС)

«Росгеология» может быть отстранена от исполнения контракта на ликвидацию отходов, накопленных за время работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), а ее место может занять новый подрядчик. Об этом, как передает ТАСС, заявил на сессии Законодательного собрания Иркутской области губернатор региона Сергей Левченко.

«Думаю, что решение, которое будет принято на федеральном уровне, по смене подрядчика, — а я недавно встречался и с новым руководителем «Росгеологии», который не возражает против такой смены, — приведет к тому, что мы найдем решение по уничтожению, а не переработке отходов», — сказал Левченко (цитата по ТАСС).

Возможным преемником «Росгеологии» в Telegram-канале «Зеленый змий» называли группу «Газэнергострой». «Примем активное участие в очистке Байкальского ЦБК, формат участия не комментируем», — заявил РБК представитель компании.

Стоимость подписанного в 2017 году контракта оценивается в 5,9 млрд руб., однако, по оценке министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, АО «Росгеология» исполняет свои обязательства «крайне неудовлетворительно».

По словам Левченко, к 1 июля «Росгеология» должна была представить новую технологию утилизации отходов, однако этого, скорее всего, не произойдет.