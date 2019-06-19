В Хабаровском крае предложили отправить заключенных перерабатывать мусор

В УФСИН заявили, что стоимость обращения с отходами сильно снизится, если подключить к переработке мусора заключенных. Ведомство предложило властям несколько площадок, в том числе в Хабаровске

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Хабаровскому краю предложило местным властям использовать исправительные учреждения для переработки мусора, сообщается на сайте ведомства.

УФСИН выразило готовность «разместить в колониях-поселениях необходимое оборудование, а также предоставить рабочую силу для переработки отходов». Это позволит существенно снизить стоимость обращения с отходами, считают в ведомстве.

Данный вопрос руководство УФСИН обсуждало на совещании в министерстве ЖКХ Хабаровского края. Возможность заняться переработкой мусора есть в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Ванино, Хабаровском районе и самом Хабаровске, добавили в ведомстве.

«Мы сможем задействовать на переработке примерно 70 человек. Все люди будут обучены. У нас уже есть опыт утилизации отходов», — заявили представители УФСИН. Они отметили, что в Амурске уже открывается участок по переработке пластика, а в селе Заозерное — по переработке автомобильных шин.