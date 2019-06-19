Активистка Pussy Riot заявила о решении Лукашенко снять запрет на въезд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поручил отменить активисткам Pussy Riot Веронике Никульшиной и Ольге Курачевой запрет на въезд в страну. Об этом Никульшина сообщила РБК.
По ее словам, им позвонила глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова и сказала, что о ситуации с запретом на въезд белорусские власти узнали из СМИ, и Лукашенко лично распорядился разрешить им въезд в республику, что «они будут рады видеть нас в Белоруссии».
«Нам сказали, что спецслужбы перестраховались. Скорее всего, это связано с Европейскими играми в Минске», — добавила активистка.
Пресс-секретарь белорусского лидера не ответил на звонки РБК на момент публикации материала.
Снятие запрета на въезд в разговоре с «Радио Свобода» подтвердил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.