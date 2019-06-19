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Активистка Pussy Riot заявила о решении Лукашенко снять запрет на въезд
Двумя днями ранее две активистки панк-группы Pussy Riot Вероника Никульшина и Ольга Курачева летели в Киев через Минск, однако в столице Белоруссии они узнали от пограничников, что им запрещен въезд в республику до мая 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поручил отменить активисткам Pussy Riot Веронике Никульшиной и Ольге Курачевой запрет на въезд в страну. Об этом Никульшина сообщила РБК.

По ее словам, им позвонила глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова и сказала, что о ситуации с запретом на въезд белорусские власти узнали из СМИ, и Лукашенко лично распорядился разрешить им въезд в республику, что «они будут рады видеть нас в Белоруссии».

«Нам сказали, что спецслужбы перестраховались. Скорее всего, это связано с Европейскими играми в Минске», — добавила активистка.

Пресс-секретарь белорусского лидера не ответил на звонки РБК на момент публикации материала.

Снятие запрета на въезд в разговоре с «Радио Свобода» подтвердил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Два дня назад Курачева и Никульшина летели в Киев через Минск. В аэропорту белорусской столицы пограничники сообщили им о запрете въезда в республику до мая 2020 года. Причину запрета они не назвали.

Авторы: Анна Трунина, Любовь Порываева
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Pussy Riot, запрет на въезд
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