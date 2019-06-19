СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

В анкетах для цифровой образовательной среды ученикам, учителям и родителям предложат оставить данные о соцсетях, а последним также указать загранпаспорт и водительские права

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Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В нем также содержится примерная анкета для обучающихся, родителей и учителей, куда помимо имени и даты рождения будет вноситься информация о загранпаспортах и социальных сетях, пишет издание.

Платформа ЦОС разработана в рамках нацпроекта «Образование», она предназначена для взаимодействия учеников, учителей и административного персонала. Для каждого из участников в ней заведут цифровое портфолио, через платформу государство сможет осуществлять мониторинг образовательных программ и оценивать «навыки и достижения пользователей».

Проект приказа содержит примеры анкет для каждого участника образовательного процесса. В них ученики, педагоги и родители должны будут указать свои аккаунты в соцсетях. По данным газеты, кроме того, в анкете для учащегося будут графы, где необходимо указать репетиторов и одноклассников, а также поле «Правонарушения, учет». Учителю нужно будет внести информацию о квалификации, научных достижениях и нагрузке. Для родителей и педагогов в анкетах предусмотрены графы «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».

В Министерстве просвещения на вопрос издания по поводу предоставления такой информации пояснили, что это «позволит существенно упростить получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования, в том числе в электронном виде». В ведомстве указали, что сбор и обработка данных будет проводиться с согласия участников в рамках законодательства о персональных данных.