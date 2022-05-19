Умер написавший музыку к «Бегущему по лезвию» композитор Вангелис

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 15:56
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 21:39
Небензя заподозрил ЕС в накоплении зерна вместо экспорта бедным странам Политика, 21:37
Стал известен первый соперник Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» Спорт, 21:36
Входящий в Turkish Airlines лоукостер начал полеты в Домодедово Бизнес, 21:31
ЦБ зафиксировал рост числа переводов мошенникам Общество, 21:13
Вадим Шипачев получил приз самому ценному игроку сезона КХЛ Спорт, 21:13
В Москве арестовали экс-директора разработчика ракетных двигателей Общество, 21:07
Форварда «Авангарда» признали лучшим новичком сезона КХЛ Спорт, 21:04
Макрон не исключил распространения конфликта на Украине на Молдавию Политика, 21:01
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 20:36
В «Уралочке» отреагировали на отказ Воронкова от извинений за расизм Спорт, 20:25
Умер написавший музыку к «Бегущему по лезвию» композитор Вангелис Общество, 20:25
Что известно про покупателя российского бизнеса «Макдоналдса» Бизнес, 20:18
«Инфляция становится неудержимой». Эксперт допустил обвал рынка на 20% Инвестиции, 20:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Умер написавший музыку к «Бегущему по лезвию» композитор Вангелис

Ему было 79 лет. По данным Ta Nea, он лечился от коронавируса. Вангелис написал музыку более чем к 40 фильмам и выпустил более 40 студийных альбомов

Вангелис записывает трек с 25 детьми в 1979 году Члены жюри 44-го Каннского международного кинофестиваля в 1991 году. Слева: Вангелис, (председатель жюри) Роман Поланки, Жан-Поль Раппенив, Вупи Голдберг, Алан Паркер, Ферид Бугедир и Натали Негода. Монсеррат Кабалье поет в сопровождении фортепиано&nbsp;Вангелиса в 1997 году Вангелис в 2007 году Вангелис в 2012 году

Греческий композитор Вангелис (настоящее имя — Эвангелос Одиссеас Папатанасиу) умер в возрасте 79 лет, пишет Kathimerini.

По данным газеты, композитор скончался поздно вечером 17 мая. Информацию о смерти артиста подтвердили его юристы, пишет портал Ta Nea. По его информации, Вангелис лежал во французской больнице с коронавирусом.

Вангелис Папатанасиу родился 29 марта 1943 года в городе Агрия на востоке Греции. Композитор писал музыку с четырех лет и впервые выступил на публике в шестилетнем возрасте, не имея на тот момент специализированного музыкального образования.

Сначала композитор учился музыке самостоятельно, но затем поступил в Академию изящных искусств в Афинах, где проходил курсы по живописи, режиссуре и классической музыке, пишет портал.

В 1960-х годах Вангелис играл в группе Forminx и выпустил с ней золотой альбом. В 1968 году он переехал в Париж, где начал сотрудничать с греческим художником Демисом Руссос. Вместе они создали группу Aphrodite's Child. В 1972 году вышел первый успешный альбом коллектива, получивший название «666».

В 1975 году Вангелис ушел из группы и переехал в Лондон, где основал звукозаписывающую студию Nemo Studios. Тогда же композитор начал записывать собственные альбомы. В 1975 году вышел его первый самостоятельный сборник Heaven and Hell. После него в течение нескольких лет Вангелис создал альбомы Albedo 0.3 (1976), Spiral (1977), Beaubourg (1978), China (1979) и другие. Всего композитор выпустил более 40 альбомов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости
Прогнозы
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Michael Fortsch / Unsplash Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Фото: Linda Morbe / Unsplash Но вы держитесь: почему нельзя заставлять работников быть сильными
Статьи

Вангелис сочинял композиции в стиле джаз, эмбиент, электронную и оркестровую музыку. В 1982 году он получил премию «Оскар» за лучший саундтрек к фильму «Огненные колесницы». Композитора не раз номинировали на премию «Золотой глобус» и премию Британской академии за музыку к фильмам «Бегущий по лезвию», «Пропавший без вести» и «1492: Завоевание рая». Кроме того, Вангелис написал музыку к фильмам «Александр», «Эль Греко» и другим. Его работы звучат более чем в 40 фильмах.

Одну из работ композитора — Mythodias — выбрали главной темой на чемпионате мира по футболу в Японии и Южной Корее (2002). Другая композиция его авторства сопровождала космическую миссию NASA в 2001 году, в рамках которой на орбиту Марса был запущен корабль Mars Odyssey.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Греция композитор
Материалы по теме
В Москве «заминировали» концерт с музыкой украинского композитора
Общество
Британские оркестры не стали отказываться от российских композиторов
Общество
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на композитора Колкера
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter