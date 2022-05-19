Умер написавший музыку к «Бегущему по лезвию» композитор Вангелис

Ему было 79 лет. По данным Ta Nea, он лечился от коронавируса. Вангелис написал музыку более чем к 40 фильмам и выпустил более 40 студийных альбомов

Греческий композитор Вангелис (настоящее имя — Эвангелос Одиссеас Папатанасиу) умер в возрасте 79 лет, пишет Kathimerini.

По данным газеты, композитор скончался поздно вечером 17 мая. Информацию о смерти артиста подтвердили его юристы, пишет портал Ta Nea. По его информации, Вангелис лежал во французской больнице с коронавирусом.

Вангелис Папатанасиу родился 29 марта 1943 года в городе Агрия на востоке Греции. Композитор писал музыку с четырех лет и впервые выступил на публике в шестилетнем возрасте, не имея на тот момент специализированного музыкального образования.

Сначала композитор учился музыке самостоятельно, но затем поступил в Академию изящных искусств в Афинах, где проходил курсы по живописи, режиссуре и классической музыке, пишет портал.

В 1960-х годах Вангелис играл в группе Forminx и выпустил с ней золотой альбом. В 1968 году он переехал в Париж, где начал сотрудничать с греческим художником Демисом Руссос. Вместе они создали группу Aphrodite's Child. В 1972 году вышел первый успешный альбом коллектива, получивший название «666».

В 1975 году Вангелис ушел из группы и переехал в Лондон, где основал звукозаписывающую студию Nemo Studios. Тогда же композитор начал записывать собственные альбомы. В 1975 году вышел его первый самостоятельный сборник Heaven and Hell. После него в течение нескольких лет Вангелис создал альбомы Albedo 0.3 (1976), Spiral (1977), Beaubourg (1978), China (1979) и другие. Всего композитор выпустил более 40 альбомов.

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Вангелис сочинял композиции в стиле джаз, эмбиент, электронную и оркестровую музыку. В 1982 году он получил премию «Оскар» за лучший саундтрек к фильму «Огненные колесницы». Композитора не раз номинировали на премию «Золотой глобус» и премию Британской академии за музыку к фильмам «Бегущий по лезвию», «Пропавший без вести» и «1492: Завоевание рая». Кроме того, Вангелис написал музыку к фильмам «Александр», «Эль Греко» и другим. Его работы звучат более чем в 40 фильмах.

Одну из работ композитора — Mythodias — выбрали главной темой на чемпионате мира по футболу в Японии и Южной Корее (2002). Другая композиция его авторства сопровождала космическую миссию NASA в 2001 году, в рамках которой на орбиту Марса был запущен корабль Mars Odyssey.