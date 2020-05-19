В России за сутки от COVID-19 умерли 115 человек

Показатель смертности за сутки стал одним из самых высоких с начала эпидемии. Более 60% летальных случаев зафиксировали в Москве

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

За последние сутки в России от коронавируса умерли 115 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Это один из самых высоких показателей с начала эпидемии. Больше всего летальных исходов (119) зафиксировано 16 мая, после чего два дня подряд число умерших от последствий инфекции было менее ста.

Больше всего за сутки смертей зафиксировано в Москве. По данным столичного оперативного штаба, в городе скончался 71 человек, у всех была выявлена пневмония.

В Санкт-Петербурге за последние сутки умерли пять человек, в Подмосковье — трое.

По три летальных исхода зафиксировано также в Дагестане, Саратовской и Челябинской областях, Ставропольском крае.