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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки от COVID-19 умерли 115 человек

Показатель смертности за сутки стал одним из самых высоких с начала эпидемии. Более 60% летальных случаев зафиксировали в Москве
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

За последние сутки в России от коронавируса умерли 115 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Это один из самых высоких показателей с начала эпидемии. Больше всего летальных исходов (119) зафиксировано 16 мая, после чего два дня подряд число умерших от последствий инфекции было менее ста.

Больше всего за сутки смертей зафиксировано в Москве. По данным столичного оперативного штаба, в городе скончался 71 человек, у всех была выявлена пневмония.

В Санкт-Петербурге за последние сутки умерли пять человек, в Подмосковье — трое.

В России за сутки выявили более 9 тыс. заболевших коронавирусом
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По три летальных исхода зафиксировано также в Дагестане, Саратовской и Челябинской областях, Ставропольском крае.

Больше всего больных с начала эпидемии умерли:

  • в Москве — 1651,
  • в Подмосковье — 271,
  • в Санкт-Петербурге — 95,
  • в Нижегородской области — 45,
  • в Ингушетии — 35.

За минувшие сутки коронавирус в России был выявлен у 9263 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 299 941 человека.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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