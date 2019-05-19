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СМИ сообщили о взрыве рядом с туристическим автобусом в Египте
Происшествие случилось у нового египетского музея в Гизе. По данным Reuters, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 12 человек. Собеседники Sky News Arabia отмечают, что это граждане Египта и туристы из ЮАР
Фото: Raveen Aujmaya / Twitter

Возле нового египетского музея в Гизе (строится недалеко от пирамид и Большого египетского музея) произошел взрыв. Об этом со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах сообщают Reuters и Sky News Arabia.

Взрывное устройство, по их информации, сработало в момент, когда мимо проезжал туристический автобус. Собеседники Reuters указывают, что большинство пострадавших — иностранные туристы. Всего, по оценкам источников агентства, ранения получили 12 человек.

«По предварительной информации, туристов из России на месте взрыва не было», — заявили РБК в консульстве России в Египте.

При этом собеседники Sky News Arabia говорят о 17 пострадавших. По их словам, десять из них — египтяне, еще семь человек — из Южной Африки. Al Arabiya, в свою очередь, пишет о 15 получивших ранения, шесть из них, заметили собеседники канала, — туристы из ЮАР. В настоящий момент их эвакуируют на машине скорой помощи. Информации о жертвах происшествия пока нет, сообщает Reuters. В каком состоянии находятся получившие ранения, агентство и телеканалы не уточняют.

Снимки и видео с места происшествия, замечает Reuters, распространяются в социальных сетях. В Twitter их публикует в том числе пользователь под ником Raveen Aujmaya. На них видно, что у автобуса разбиты окна, а рядом на дороге лежат обломки. Возле автобуса — пробитое насквозь кирпичное ограждение. Подобными фотографиями свой материал без указания источников информации иллюстрируют также Sky News Arabia и Al Arabiya.

Последний указывает, что в настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, место взрыва оцеплено, полиция ищет, нет ли рядом с местом происшествия других взрывных устройств.

Авторы: Евгения Маляренко, Роман Кирьянов
Теги: Египет, взрыв, туристический автобус
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