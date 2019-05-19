СМИ сообщили о взрыве рядом с туристическим автобусом в Египте

СМИ сообщили о взрыве рядом с туристическим автобусом в Египте

Происшествие случилось у нового египетского музея в Гизе. По данным Reuters, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 12 человек. Собеседники Sky News Arabia отмечают, что это граждане Египта и туристы из ЮАР

Фото: Raveen Aujmaya / Twitter

Возле нового египетского музея в Гизе (строится недалеко от пирамид и Большого египетского музея) произошел взрыв. Об этом со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах сообщают Reuters и Sky News Arabia.

Взрывное устройство, по их информации, сработало в момент, когда мимо проезжал туристический автобус. Собеседники Reuters указывают, что большинство пострадавших — иностранные туристы. Всего, по оценкам источников агентства, ранения получили 12 человек.

«По предварительной информации, туристов из России на месте взрыва не было», — заявили РБК в консульстве России в Египте.

При этом собеседники Sky News Arabia говорят о 17 пострадавших. По их словам, десять из них — египтяне, еще семь человек — из Южной Африки. Al Arabiya, в свою очередь, пишет о 15 получивших ранения, шесть из них, заметили собеседники канала, — туристы из ЮАР. В настоящий момент их эвакуируют на машине скорой помощи. Информации о жертвах происшествия пока нет, сообщает Reuters. В каком состоянии находятся получившие ранения, агентство и телеканалы не уточняют.